NTB

Det brenner kraftig på undergrunnsstasjonen Elephant and Castle sør i London.

Ifølge brannvesenet kjemper ti brannbiler og 70 brannmenn mot flammene. En video viser en eksplosjon etter at det begynte å brenne.

Folk oppfordres til å holde seg unna området, samt lukke dører og vinduer.

Elephant and Castle er et kollektivknutepunkt sørøst for Waterloo.