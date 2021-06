Den tredje coronabølgen tar rekordmange liv i Russland

NTB

Det ble registrert rekordmange coronarelaterte dødsfall i Moskva og St. Petersburg mandag. Russerne kjemper mot en tredje smittebølge drevet av deltavarianten.

I Moskva ble det mandag registrert 124 personer dødsfall som følge av covid-19, mens det tilsvarende tallet i St. Petersburg var 110.

I Moskva er det innført nye smittevernregler i et forsøk på å begrense utbruddet. De innebærer blant annet at alle restaurantgjester må være vaksinert eller kunne vise dokumentasjon på at de har vært smittet det siste halvåret.

Bedrifter har fått ordre om å sende hjem 30 prosent av ikke-vaksinerte ansatte.

I St. Petersburg, som i år er vert for EM i fotball, er det ikke innført tilsvarende regler. Fredag ble det blant annet arrangert en stor avgangsfest for tusenvis av videregående elever i et konsertlokale.