Videolekkasje fra Matt Hancocks kontor skal etterforskes

Storbritannias helseminister, Matt Hancock, her avbildet med rådgiveren Gina Coladangelo.

Flere politikere stiller spørsmålstegn ved sikkerheten i Storbritannias regjeringsgate, Whitehall, etter at et videoklipp fra helseministerens kontor ble lekket til media.

Forrige uke offentliggjorde The Sun en video der man kan se Storbritannias helseminister Matt Hancock kysse med rådgiveren Gina Coladangelo. Siden har det stormet rundt helseministeren, som valgte å fratre sin stilling.

Både Hancock og Coladangelo er gift og har tre barn hver. Bildet av de to som kysser skal ha blitt tatt 6. mai, mer enn en uke før Storbritannia opphevet reglene for sosial distanse for folk fra forskjellige husstander.

I etterkant av lekkasjen er det flere som har stilt seg undrende til hvordan et videoklipp fra innsiden av Hancocks kontor nådde media.

Skal etterforskes

Nord-Irlands statssekretær, Brandon Lewis, sier til BBC at saken nå skal etterforskes.

– Vi må finne ut av hvordan dette har skjedd og hva vi skal gjøre med det, sier Lewis.

Ifølge The Sun skal avisen ha mottatt bildene fra en bekymret Whitehall «whistleblower». En whistleblower er en varsler i arbeidslivet, ofte en arbeidstaker, som gjør oppmerksom på kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

– Vi er nødt til å bekymre oss over hvordan noen har klart å skaffe seg et videoopptak fra innsiden av en myndighetsbygning, sier Lewis, som mener etterforskningen vil ta en titt på sikkerhetskameraene som er installert i bygningen.

– Helt uakseptabelt

Hancocks forgjenger, Jeremy Hunt, har vært tydelig på at sikkerheten rundt Whitehall trenger en grundig gjennomgang.

– Med tanke på sikkerheten er det helt uakseptabelt at ministre blir filmet fra innsiden av kontorene deres uten at de vet om det. Dette er noe som bør undersøkes veldig, veldig grundig.

Matt Hancocks forgjenger som helseminister, Jeremy Hunt, mener politiet muligens bør ta en titt på saken. Les mer Lukk

– Et annet problem er at ministre bør ha muligheten til å ha oppriktige, private samtaler med deres høytstående tjenestemenn i viten om at disse samtalene holdes private, sier Hunt ifølge BBC.

Han mener politiet muligens bør ta en titt på lekkasjen, men understreker også at tipseren må beskyttes.

– Ikke slutten på problemet

Sir Keir Starmer, lederen i Labour party, mener også lekkasjen bør etterforskes.

– Hvis noen tror at Hancocks oppsigelse er slutten på problemet, tror jeg de tar feil, og jeg tror det kommende helsedepartementet og statsministeren har noen seriøse spørsmål å besvare.

Enn så lenge skal ikke politiet ha satt i gang en etterforskning.

Sir Keir Starmer, lederen i Labour party.

Hancock har vært den britiske regjeringens frontfigur i kampen mot pandemien og vaksinekampanjen, og uforsiktigheten med tanke på smitte ble derfor også en sentral sak.

– Regjeringen skylder folk som har ofret så mye under pandemien å være ærlig når vi har sviktet dem, slik jeg har gjort ved å bryte reglene, skriver Hancock i et brev til statsminister Boris Johnson.