Deltavarianten biter seg fast i Australia

Deltavarianten sprer seg i Australia, og under fem prosent av landets befolkning er fullvaksinert. – Den skumleste tiden siden pandemien startet, sier New South Wales' førsteminister.

Fortvilelsen sprer seg i Australia, hvor en stort sett uvaksinert befolkning kjemper mot deltavarianten av coronaviruset.

Etter en økning i smittetilfeller knyttet til deltavarianten, strammer Australia nå inn smitteverntiltakene flere steder.

Sydney opplever det verste smittetrykket, og stenges ned de neste to ukene. Også i byene Darwin, Perth og Brisbane herjer den indiske varianten, og her innføres munnbindpåbud og begrensinger for ansamlinger.

I vinduet på en butikk i Sydney viser et skilt frustrasjonen flere har overfor landets statsminister Scott Morrison.

«Kjære kunder. Vi kommer til å holde stengt i nærmeste fremtid fordi Scott Morrison er et ubrukelig pikkhue som kun bestilte nok vaksiner til å vaksinere 4 prosent av befolkningen 18 måneder inn i pandemien», står det skrevet på skiltet.

– På vei inn i en ny fase

Australia har lenge holdt pandemien i sjakk, og grensene har vært helt lukket for både inn- og utreise, med unntak av reiser til New Zealand. Karantenefri reise mellom New Zealand og Australia ble innført i april, men ifølge BBC skal New Zealand ha stoppet denne avtalen.

Nå, for første gang på flere måneder, ser Australia en økning i smittetilfeller flere steder i landet.

– Jeg tror vi er på vei inn i en ny fase av pandemien, med den mer smittsomme deltavarianten, sa Australias finansminister Josh Frydenberg mandag.

– Den skumleste tiden

New South Wales' førsteminister, Gladys Berejklian, mener ifølge BBC at Australia må være forberedt på en betydelig økning i smitte i tiden som kommer.

New South Wales' førsteminister, Gladys Berejklian.

– Med denne varianten ser vi at det er nesten hundre prosent sikkerhet for smitte i husholdninger, understreker Berejklian.

– Jeg føler at dette er den skumleste tiden siden pandemien startet, sier hun ifølge CBS News.

Også New South Wales' helseminister, Brad Hazzard, fortviler.

– Uansett hvilke tiltak vi innfører, virker det som om viruset forstår hvordan det skal gå til motangrep.

Vaksinetvil

De siste smitteutbruddene har fornyet kritikken mot landets trege vaksineringsplan.

Så langt er det kun i underkant av fem prosent av landets befolkning som er fullvaksinert, og 30 prosent skal ha fått første dose av AstraZeneca eller Pfizer.

Til sammenlikning har USA og Storbritannia fullvaksinert mer enn 45 og 47 prosent av sin befolkning, ifølge Our world in data.

Australia sliter også med at flere voksne er skeptiske til vaksinen. I en undersøkelse gjort av The Sydney Morning Herald svarer 15 prosent at de ikke vil ta vaksinen, og 14 prosent mener det er lite sannsynlig.

Ifølge CNN har Australske myndigheter tidligere sagt de ønsker å nå flokkimmunitet før de åpner landets grenser. Tidligere i år skal statsminister Morrison ha sagt at det kanskje ikke skjer før i midten av 2022.