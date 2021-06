Löfven har to valg og må avgjøre framtiden for svensk politikk nå

NTB

Før mandag blir til tirsdag må Sveriges statsminister Stefan Löfven ha bestemt seg i valget mellom to onder: Skrive ut nyvalg eller gå av.

Hva Löfven bestemmer seg for er det få som kan si noe sikkert om. Men det som er helt klart er at han må bestemme seg innen midnatt. Da utløper fristen som ble satt da Riksdagen vedtok mistillit mot regjeringen.

Det skjedde forrige mandag, og etter svensk lov har statsministeren da en uke på seg til å komme tilbake til Riksdagen med et svar på hva som nå skal skje.

Löfven kan skrive ut nyvalg, vel vitende om at ytterpartiene ligger an til å styrke seg, eller han kan gå av og spille ballen over til Riksdagens president, eller talmann som det kalles i Sverige.

Jakten på 175

Dersom Löfven velger å gå av mandag, skal riksdagspresident Andreas Norlén høre med partilederne hvem som kan samle sammen støtte til et regjeringsalternativ.

Det magiske tallet er 175. Det er hvor mange mandater en ny regjering må få støtte fra, og utgjør like over halvparten av Riksdagens 349 mandater. 181 stemte for mistillit mot Löfvens regjering.

Norlén har fire sjanser. Dersom alle fire statsministerkandidatene han drar opp av hatten får flertallet mot seg, må det holdes nyvalg innen tre måneder.

Det er ingen grense for hvor lenge Norlén kan leke stolleken i håp om å finne et styringsdyktig flertall. Men Norlén har sagt at det i så fall skal gjøres så fort som mulig.

Kan ikke angre

Det betyr at det kan bli et nyvalg i september.

Dersom Löfven ikke vil gå av og spille ballen over til riksdagspresidenten, må han skrive ut nyvalg allerede mandag. Da har han ingen angrerett, den avgjørelsen er bindende.

Nyvalget må også gjennomføres innen tre måneder fra beslutningen tas, noe som betyr at også et slikt scenario kan ende med valg i september.

Det vil i så fall være et år før det neste riksdagsvalget, som uansett utfall skal holdes neste år. Det blir altså et valg på en Riksdag som kun skal sitte i ett år.

Det er blitt forhandlet tett på kammerset i helgen, og det har særlig handlet om posisjonen til Centern, et parti som tro mot navnet hører til i midten av den politiske aksen.

Centern vil helst ha en sentrumsregjering, men valgte å gå i regjering med Socialdemokraterne, Miljöpartiet og Liberalistene. Siden den gang har sistnevnte trukket seg fra regjeringen.

Avhengig av Vänstern

Regjeringsalternativet til Löfven er dermed avhengig av støtte fra Vänsterpartiet for å overleve. Det er imidlertid noe Centern har lovet sine velgere at ikke skal skje, og søndag kveld gjorde partileder Annie Lööf det klart at et slikt samarbeid er uaktuelt.

Centern har også fått frierier fra høyresiden, og lokket Lööf med å få seks gjennomslag i den økonomiske politikken partiet har ønsket seg lenge. Men et slikt samarbeid krever at Centern må samarbeide, om enn indirekte, med Sverigedemokraterna.

Det ble kontant avvist.

– Centern kommer ikke til å samarbeide med et fremmedfiendtlig populistparti som SD, sa nestleder Anders W. Jonsson.

Lööf selv sa søndag at hun på ingen måte skammer seg over å stå fast på sentrumslinjen, og utelukket samarbeid både med Vänsterpartiet og SD.

Høyresiden kan vinne

Dersom det skrives ut nyvalg nå, viser et snitt av meningsmålingene, ifølge Poll of polls , at høyresiden kan få et flertall bestående av Moderaterna, Kristdemokraterna og Sverigedemokraterna.

Trioen vil få 179 mandater, ifølge snittet av målingene, og Sverigedemokraterna utfordrer Moderaterna om å bli største parti i det alternativet.

Ifølge målingene ligger SD an til å få 74 mandater, og M 85.