Avis: Tyskland vil stenge britene ute av EU

En britisk turist på flyplassen i Split, Kroatia. Deltasmitten i Storbritannia gjør at flere land innfører restriksjoner for reisende fra landet. Foto: Miroslav Lelas / AP / NTB

NTB

Tyskland vil forsøke å få EU til å stenge grensene for reisende fra Storbritannia på grunn av koronasituasjonen der, ifølge The Times.

Avisa erfarer at Tysklands planer skal bli diskutert i EUs kriseledelse til uka, men det er ventet at ferieland som Hellas, Spania, Kypros, Malta og Portugal.

Ifølge avisa vil Tysklands statsminister Angela Merkel at Storbritannia skal få status som et bekymringsland.

Det er den utbredte deltasmitten i Storbritannia, som blant annet har sørget for at neste fase i gjenåpningen er blitt utsatt, som ligger bak kravet fra Tyskland.

Sent søndag kveld vedtok Portugal at alle reisende fra Storbritannia til landet må i en to ukers karantene, melder avisa Correio da Manhã.