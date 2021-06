Økende støtte til kjernekraft i Sverige

NTB

Støtten til kjernekraft er rekordhøy i Sverige, og stadig færre er imot, viser en ny meningsmåling.

Svenskenes støtte til atomkraft har i mange år vært økende. Men i år har den for alvor tatt av, viser en årlig meningsmåling gjort av Novus som stiller det samme spørsmålet til drøyt 1.000 personer.

46 prosent av de spurte sier i år at de støtter fortsatt bruk av kjernekraft og bygging av nye atomkraftverk om det blir behov for det, mens 31 prosent er for kjernekraft, men ikke nye anlegg.

Bare 14 prosent er nå for å avvikle kjernekraften, mens 10 prosent sier de ikke har tatt stilling.

Tallene viser at det for første gang er flere som vil bygge nye atomkraftverk, enn som bare vil beholde de eksisterende. Så sent som i 2017 sa bare 28 prosent at de kunne tenke seg ny kraftverk.

En annen trend er at unge er mer positive til atomkraftverk.

Bakgrunnen for den økende støtten til kjernekraft er ifølge forsker Mattias Lantz et kraftig økende behov for strøm i årene framover og brist i elsystemet særlig i Sør-Sverige.

Motstanden mot kjernekraft var stor i Sverige tidligere da en folkeavstemning førte til at Riksdagen besluttet at kjernekraft skulle fases ut. Presset økte etter Tsjernobyl-ulykken, og flere av landets atomkraftverk ble stengt, men siden er vedtaket om utfasing endret.

Kjernekraft er en fornybar kraft som ikke bidrar til CO2-utslipp og global oppvarming, og i flere land blir atomkraft vurdert som en god erstatning for kull og annen fossil energi.