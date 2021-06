Merkels blokk øker ledelsen på ny måling

De grønne går noe tilbake på en ny måling før valget i Tyskland i september. Dermed øker blokka til statsminister Angela Merkel og CDU-leder Armin Laschet ledelsen før valget i september, der Merkels etterfølger blir utpekt. Foto: Michael Sohn / Pool via AP / NTB

NTB

Den konservative blokka til statsminister Angela Merkel øker ledelsen noe på en ny meningsmåling før valget i september. Årsaken er at De grønne går tilbake.

Støtten til Merkels kristenkonservative CDU og det bayerske søsterpartiet CSU ligger stabilt på 28 prosent.

Støtten til De grønne går ned 1 prosentpoeng til 19 prosent, på en ukentlig måling Insa gjør for Bild am Sonntag, omtalt av Bloomberg. Dermed krymper også De grønnes ledelse over sosialdemokratiske SDU, som får 17 prosent oppslutning på målingen.

Det er en nedtur for De grønne, etter at de var det største partiet på enkelte målinger i april.

Fridemokratene FDP faller 1 prosentpoeng til 12 prosent. Partiet er den foretrukne regjeringspartneren til CDU-leder og statsminister Armin Laschet.

Det ytterliggående høyrepartiet Alternativ for Tyskland (AfD) får 11 prosent, mens sosialistiske Die Linke gikk opp 1 prosentpoeng til 7 prosent.

Skal man dømme ut fra målingene, ser det ut til at den eneste topartikoalisjonen med flertall i nasjonalforsamlingen blir CDU/CSU og De grønne. Målingen er utført mellom 21. og 25. juni. 1.203 personer er spurt, og målingen har en feilmargin på 2,8 prosentpoeng.