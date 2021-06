Titusenvis feiret pride i Paris

En jente bar et hjerte i regnbuens farger under pride-paraden i Paris lørdag. Foto: Lewis Joly / AP / NTB

NTB

Rundt 30.000 deltok i den årlige Pride-paraden i Paris lørdag, som for første gang startet i et av den franske hovedstadens arbeiderklasseforsteder.

Med regnbueflagg og plakater gikk folk fra Pantin, som ligger i utkanten av byen, og til Place de la République i sentrum.

Å legge starten av paraden til et sted utenfor bykjernen, var et bevisst valg. Formålet var å gjøre paraden mer inkluderende, fortalte talsmann Matthieu Gatipon-Bachette for paraplyorganisasjonen Inter-LGBT.

Det skeive lokalsamfunnet i Paris er ikke særlig kjente i disse forstedene, sa 34 år gamle Romain til AFP.

– Å ta pride hit viser at det tilhører alle, sa han.

Helgens Pride-parader, som arrangeres i byer verden rundt, kommer etter krangling på toppnivå i EU over LHBT+-rettigheter. Ledere fra 17 av de 27 medlemslandene markerte denne uka sin støtte for LHBT+-personers rettigheter og lover å fortsette kampen mot diskriminering.

Bakteppet var en ny og omstridt lov i Ungarn, som forbyr å vise LHBT+-emner til barn.