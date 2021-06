Ny bok: Trump ønsket at John Bolton skulle dø av Covid-19

Etter at John Bolton falt i unåde hos Donald Trump, måtte han gå av som USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver. Ifølge en ny bok stakk fiendskapet svært dypt.

Bolton var USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver i nesten halvannet år fram til høsten 2019. Da fikk han sparken av daværende president Donald Trump.

«Jeg informerte John Bolton i går kveld om at det ikke lenger er behov for hans tjenester i Det hvite hus. Jeg var sterkt uenig i mange av hans forslag, noe mange andre i administrasjonen også var, og derfor ba jeg John om hans oppsigelse», tvitret Trump.

Bolton var viden kjent for sin harde og kompromissløse utenrikspolitiske linje, og blir beskrevet som en krigshisser. Han var for øvrig den tredje nasjonale sikkerhetsrådgiveren Trump kvittet seg med.

Rykende uenige om brennbare spørsmål



De to skal ha vært rykende uenige om flere brennbare utenrikspolitiske spørsmål. Uenigheten omfattet også politikken overfor strategisk viktige land som Iran, Nord-Korea og Afghanistan.

Bolton var en sterk forsvarer av beslutningen om å invadere Irak i 2003, og en sterk motstander av atomavtalen med Iran. Har tok også til orde for å bombe Nord-Korea og Iran.

I boken «Nightmare Scenario» skriver to journalister fra Washington Post om det betente forholdet mellom Trump og Bolton.

– Forhåpentlivis tar coronaen John

Ifølge AXIOS, som har fått tilgang til deler av boken, skal Trump ha gitt til kjenne at han håpet at sin tidligere nære kollega skulle bli smittet og dø av Covid-19.

Under et møte skal Trump i fullt alvor ha uttalt at han ønsket Bolton dit peppern gror, mens han samtidig spøkte med sin økonomiske rådgiver Larry Kudlow.

– Larry får aldri covid-19. Han vil overvinne det med sin optimisme. Men John Bolton... Forhåpentlivis tar coronaen John, skal Trump ha uttalt, ifølge den nye boken.

– Da hadde vi stått midt oppe i den sjette verdenskrig nå

Trump overlevde selv coronasykdom etter sykehusinnleggelse der han både fikk oksygenstilførsel og behandling med flere ulike medikamenter.

Da det ble kjent at Bolton kunne komme til å vitne mot ham i den første riksrettssaken, kom Trump med nye personlige angrep mot sin tidligere sikkerhetsrådgiver, som han mente utviste dårlig dømmekraft.

– Dersom jeg hadde lyttet til ham, hadde vi stått midt oppe i den sjette verdenskrig nå, tvitret Trump.

Mente alt Trump foretok seg var for å sikre gjenvalg



Bolton kom senere med oppsiktsvekkende uttalelser i en ny bok, «The Room Where It Happened: A White House Memoir». Her fortalte han at Trump ba ham om hjelp til å presse Ukraina til å sverte demokrater, noe Trump stemplet som løgn.

– Det er vanskelig for meg å peke på en eneste Trump-avgjørelse av betydning i løpet av min tid som ikke var drevet av beregninger om gjenvalg, oppsummerte Bolton fra sin tid i Det hvite hus. Han la også til at Trump hadde begått flere etiske overtramp som kunne kvalifisere til riksrett.

Stemplet som forræder av Pompeo



USAs utenriksminister Mike Pompeo forsvarte imidlertid Trump mot påstandene.

– John Bolton sprer en rekke løgner, halvsannheter tatt ut av enhver proporsjon og direkte usannheter. Det både trist og farlig at John Boltons siste offentlige rolle er som forræder som skadet Amerika ved å krenke den hellige tilliten han fikk fra sitt folk, skrev Pompeo i en uttalelse.

En føderal dommer avviste senere Trump-administrasjonen forsøk på å stanse Boltons konroversielle bok. Før presidentvalget advarte Bolton USAs velgere om at USA ville settes i alvorlig fare dersom Trump skulle bli gjenvalgt.

Video: Trump fortalte angivelig John Bolton om tilbakeholding av militærhjelp