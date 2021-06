Sult truer i det sørlige Madagaskar

NTB

Omfattende tørke gjør at 400.000 mennesker i det sørlige Madagaskar trues av sult, melder FNs matvareprogram WFP. Mange har allerede dødd.

Lola Castro, som er WFPs regionaldirektør i Det sørlige Afrika, sa fredag at hun var vitne til en svært dramatisk og desperat situasjon da hun nylig besøkte området.

– Hundrevis av voksne og barn var underernært, og hundrevis av barn var bare skinn og bein og måtte få næringstilskudd, sa hun på en pressekonferanse i New York.

Har aldri sett noe så ille



Gjennom 28 års arbeid for WFP på fire kontinenter har hun aldri sett noe så ille, bortsett fra i Sør-Sudan i 1998, sier hun.

FN og Madagaskars myndigheter går i disse dager ut med en appell om 155 millioner dollar til mat for å hindre en større sultkatastrofe. Tusener av mennesker har forlatt landsbygda og flyttet til byer på leting etter mat.

WFPs direktør David Beasley opplyste fredag at 400.000 mennesker er på vei mot sult, og at 14.000 mennesker allerede lever under sultlignende omstendigheter. WFP sier at til sammen 1,14 millioner mennesker i Sør-Madagaskar ikke har nok mat.

– De må betale den høyeste prisen

Madagaskar er det eneste landet som står overfor en sultkatastrofe i henhold til FNs klassifisering IPC, uten å befinne seg i krig eller konflikt.

– Denne situasjonen er ikke på grunn av krig eller konflikt. Dette skyldes klimaendringer. Dette er et område av verden som overhodet ikke har bidratt til klimaendringene, men som nå er de som må betale den høyeste prisen, sier Beasley.