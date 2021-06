Lett å få falske vaksinepass i Russland

Russere på vei til en mobil vaksinestasjon på Sakhalin, lengst øst i landet, 18. juni. Les mer Lukk

NTB

Utsikten til at det kan innføres påbud om vaksine og krav om vaksinesertifikat i Russland, har skapt et livlig marked for falske vaksinepass.