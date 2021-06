Iran sier de ikke trenger å svare om fortsatt inspeksjon av atomanlegg

NTB

Det internasjonale atomenergibyrået IAEA krever svar fra Iran på om inspeksjoner av landets atomanlegg fortsatt vil tillates. Iran sier de ikke trenger å svare.

Den nåværende avtalen om inspeksjoner, som løp ut torsdag, er en del av atomavtalen fra 2015.

– Det er nødvendig med et umiddelbart svar fra Iran, uttalte IAEA-sjef Rafael Grossi fredag. Da informerte han resten av ledelsen i IAEA om at Teheran i en ukes tid hadde avvist å svare på spørsmål om framtida til inspeksjonene, som de begrenset i februar.

Irans IAEA-representant Kazem Gharibabadi avviser på Twitter at Iran er forpliktet til å etterkomme IAEAs anmodning. Videre skriver han at inspeksjonene ikke bør anses som obligatorisk, og at avgjørelsen om hvorvidt de skal fortsette eller ei, ligger hos Iran.

En høytstående representant for USAs utenriksdepartement sa til DPA torsdag at forstyrrelser av inspeksjonene vil gjøre det veldig vanskelig å gå tilbake til avtalen.

Målet med de pågående forhandlingene er å lette knallharde amerikanske sanksjoner mot Irans økonomi i bytte mot at Iran nedskalerer sitt atomprogram.