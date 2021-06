Storbritannias helseminister i pinlig utroskapsdrama

Storbritannias helseminister Matt Hancock har havnet i en skikkelig skvis etter at overvåkningsbilder fra korridorene i helsedepartementet ble lekket til tabloidavis. Nå beklager han brudd på smittevernet.

– Jeg forstår at jeg brøt retningslinjene for sosial distansering i denne situasjonen. Jeg har skuffet folk, og er dypt lei for det, er den korte kommentaren fra Hancock, som leder innsatsen mot coronapandemien i Boris Johnsons regjering.

Gina Coladangelo er helseminister Matt Hancocks sjefsrådgiver, men ifølge lekkede overvåkningsbilder fra The Sun er de to tatt på fersken i het omfavnelse, samtidig som landet var i en nedstengning. Les mer Lukk

De pinlige bildene av Hancock som omfavner og kysser sjefsrådgiveren sin, Gina Coladangelo (43) ble lekket til tabloidavisen The Sun og publisert fredag morgen.

Begge er gift med sine respektive partnere, men har vært venner siden universitetsdagene på Oxford.

Gamle kjente

Hancock ansatte Coladangelo som sin sjefsrådgiver i fjor. Han har tre barn med sin kone Martha, som han har vært gift med i 15 år. Også Coladangelo har tre barn med sin ektemann.

– Jeg vil fortsatt konsentrere meg om å få landet ut av denne pandemien, og vil være takknemlig for privatliv for min familie i denne personlige saken, legger helseministeren til.

De omtalte bildene skal ha vært fra 6. mai, et tidspunkt britene var under strenge coronarestriksjoner og Hancock selv hadde bedt britene være forsiktige med nærkontakt med andre og unngå både klemmer og å bytte sexpartnere under nedstengningen.

Opposisjonen: –Hykler

Opposisjonen har ikke brukt lang tid på å kritisere oppførselen hans. Labour-partiet anklager helseministeren for kameraderi, mens flere partier tar til orde for at statsminister Boris Johnson må sparke Hancock.

– Ministre har i likhet med alle andre rett på privatliv. Men når skattebetalernes penger er involvert, eller stillinger blir gitt til nære venner i personlige forhold til ministeren, må det sees nærmere på, sier Wales' førsteminister Mark Drakeford i arbeiderpartiet Labour, ifølge Daily Mail.

Representant for Liberaldemokratene, Munira Wilson kaller Hancock hykler for å ha bedt folket holde avstand til andre unntatt de aller nærmeste, mens han selv ikke klarte det.

– Matt Hancock har vært en forferdelig helseminister og burde ha blitt sparket for lenge siden for sine feil, sier hun i en uttalelse.

Statsministeren skal ifølge Daily Mail ha godtatt unnskyldningen fra Hancock og anser saken for avsluttet.