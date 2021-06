Mange utlendinger savnet etter bygningskollaps i Miami

NTB

Boligblokka som raste sammen i Surfside ved Miami Beach, ble brukt som innkvartering av folk fra hele verden. 159 personer er fortsatt ikke gjort rede for.

Fire personer var bekreftet omkommet, melder Miami Herald fredag formiddag, men det er frykt for at dødstallet vil stige kraftig. Elleve personer er skadd, hvorav fire får behandling på sykehus.

Brannmannskap fra en rekke områder i Florida har brukt hele fredagsnatten til å jobbe seg gjennom de sammenraste bygningsmassene i håp om å finne overlevende.

Men over et døgn etter at deler av den tolv etasjer høye bygningen Champlain Towers South kollapset, har 99 mennesker fortsatt ikke kommet til rette.

Blant dem er et par fra Argentina og deres lille datter, en pensjonert lærer fra Miami og kona hans, ortodokse jøder fra Russland og søsteren til Paraguays førstedame.

Artikkelen fortsetter under bildet

Deler av den 12 etasjer høye bygningen utløste en stor redningsaksjon, og det siste tallet over savnede er urovekkende. Les mer Lukk

Ukjent årsak

Det er ennå ikke klart hva som forårsaket kollapsen.

Det har vært nevnt at det den siste tiden har pågått takarbeid på bygget, men også at grunnen under bygningen har sunket siden den ble bygd i 1981.

– Dette er svært vanskelige tider, og det vil bli verre etter hvert, sier politisjefen i fylket Miami-Dade, Freddy Ramirez.

Videoer av hendelsen viser at den midterste delen av bygningen ser ut til å rase først, hvorpå den delen som vender mot havet, faller i grus bare sekunder senere. Deretter legger det seg en stor støvsky over nabolaget.

Artikkelen fortsetter under bildet

Sammenraste etasjer i Champlain Tower.

Mulige bankelyder

Bygningen har til sammen 130 leiligheter, og rundt 55 av dem ble rammet av kollapsen. Minst 35 personer ble trukket ut av bygningsmassene de første timene etter kollapsen.

En nestleder i fylkets brannkorps, Raide Jadallah sier at instrumenter som er plassert på og i bygningsmassene, ikke har fanget opp stemmer, men de har oppdaget det som muligens er bankelyder. Det har gitt redningsarbeiderne håp om at noen fortsatt kan være i live.

Haugen med betong og metall som ligger igjen på bakken, er mer enn 10 meter høy.

Her ligger det også personlige eiendeler som minner om livene som er ødelagt: En barneseng, en smokk, fjernsynsapparater, datamaskiner og stoler.

Lånte leilighet

Argentineren Andres Galfrascoli, partneren hans Fabian Nuñez og parets seks år gamle datter Sofia skulle overnatte fra onsdag til torsdag. De lånte leiligheten til en venn.

– Av alle netter så valgte de den verste natten, sier eieren Nicolas Fernandez.

– Jeg håper det ikke er tilfelle, men hvis de dør på denne måten, er det så urettferdig, føyer han til.

De er ikke de eneste latinamerikanerne som er savnet. Til sammen er 22 statsborgere fra Paraguay, Venezuela, Argentina og Uruguay savnet.

Israelske medier melder at 20 israelske statsborgere trolig er savnet.

Føderal hjelp

President Joe Biden erklærte tidlig fredag morgen at det er snakk om en krisesituasjon, noe som innebærer at lokale myndigheter får føderal hjelp til å håndtere katastrofen.

Noen av beboerne overlevde også ved en tilfeldighet. Som Erick de Moura (40), som overnattet hos sin kjæreste.

– Jeg kom akkurat tilbake, og det jeg ser er sjokkerende. Det er mye smerte. Jeg er velsignet som er i live, sier han.

Ettersom bygningen består av en blanding av faste boliger og ferieleiligheter, er det vanskelig for myndighetene å få oversikt over hvor mange som befant seg i blokka da den raste.

– Det er fortsatt håp, men det svinner, sier politimester Sally Heyman i Miami-Dade til CNN.