Redningsmannskapene kjemper mot klokka i Miami

Letearbeidet fortsetter med full kraft i ruinene i Surfside i Miami. Tjue timer etter bygningskollapsen er nesten hundre personer ikke gjort rede for.

102 personer er gjort rede for etter at det tolv etasjer høye bygget kollapset halv to lokal tid torsdag morgen. Minst elleve av disse er skadd. Men fortsatt er 99 ikke gjort rede for, og minst ett dødsfall er registrert. Mange venter engstelig på nytt om sine nærmeste.

Lag på ti til tolv letearbeidere går inn på omgang med hunder og annet utstyr. De leter til de ikke orker mer, før en ny gruppe overtar, forklarte Floridas brannsjef Jimmy Patronis torsdag.

– De kommer ikke til å stoppe bare fordi det blir mørkt, sa han til den lokale TV-stasjonen WPLG.

Omfattende letearbeid

Brannsjef i Miami-Dade fylke, Jason Richard, sier til CNN at samtidig som de leter, arbeides det med å slå fast hvor redningsmannskapene trygt kan ferdes i ruinene.

Letearbeidet startet på toppen av ruinene, der folk som i mindre grad satt fast, ble reddet. Senere fortsatte de letingen i områder der det kunne høres lyder, før redningsmannskapene fortsatte i parkeringsgarasjen til bygget.

I tillegg til hundene, brukes lytteinstrumenter. Mannskapene stanser også iblant for å rope inn i ruinene, før de lytter eter svar i form av stemmer, banking eller bevegelse.

– Så iblant stanser vi helt opp, før alle bare blir helt stille og lytter, sier Richard.

Får hjelp fredag

Patronis opplyser at redningsmannskaper fra hele delstaten er ventet i Surfside fredag, for å avlaste folk som har jobbet konstant siden natt til torsdag lokal tid.

– Den største utfordringen er farten disse mennene og kvinnene må opprettholde. Den største utfordringen er å holde seg fokusert, sa Patronis til CNN.

– De kommer ikke til å slutte å kjempe før hvert liv som kan reddes, har blitt reddet, la han til.

Floridas guvernør Ron DeSantis har bedt om krisehjelp, og president Joe Biden sier at de føderale myndighetene står klare til å bidra.