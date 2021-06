Biden kritiserer Kina for stenging av Hongkong-avis

Folk strømmet til da den siste utgaven av den prodemokratiske Hongkong-avisa Apple Daily dukket opp hos avisselgere torsdag. USAs president Joe Biden retter skarp kritikk mot det han mener føyer seg inn i et mønster av undertrykkelse fra kinesisk hold. Foto: Vincent Yu / AP / NTB

USA retter skarp kritikk mot Kina for stengingen av den prodemokratiske avisa Apple Daily i Hongkong, som la ned etter at dens kontoer ble sperret.

– Den tiltakende undertrykkelsen fra Beijing har nådd et slikt nivå at Apple Daily, en svært viktig bastion for uavhengig journalistikk i Hongkong, nå har lagt ned, sier president Joe Biden i en uttalelse.

– Gjennom pågripelser, trusler og ved å tvinge gjennom en nasjonal sikkerhetslov som straffer talefriheten, har Beijing valgt å bruke sin makt til å undertrykke frie medier og fortie opposisjonelle synspunkter, heter det videre.

For en snau uke siden gikk myndighetene til aksjon mot avisen. Kontoer ble sperret, og flere ledere pågrepet med hjemmel i sikkerhetsloven som ble innført i fjor. Få dager senere ble også en lederskribent i avisen pågrepet.

To av lederne anklages for å ha oppfordret til internasjonale sanksjoner mot Kina og Hongkong. Aksjonen var første gang den omstridte loven ble brukt mot journalister for noe de hadde publisert.

Apple Daily har vært tydelig i sitt forsvar av demokratiske rettigheter i Hongkong og har de siste årene kritisert både lokale og kinesiske myndigheter for å innskrenke disse rettighetene. Avisa, som ble grunnlagt for 26 år siden og hadde et opplag på rundt 80.000, ga ut sin siste utgave torsdag. Det dannet seg lange køer ved flere avisselgere.

Den siste forsiden viste avisens egne journalister som vinket farvel til folkemengden utenfor redaksjonslokalene. I et avskjedsbrev til leserne skrev en av redaktørene, Chan Pui-man, at «pressefriheten ble et offer for tyranniet».