Singapore forbereder seg på å måtte leve med covid i overskuelig fremtid

Singapore har sluppet ganske billig fra pandemien så langt, med strenge coronarestriksjoner. Nå går tre ministre ut i et åpent brev og melder at landet må forberede seg på at covid-19 vil være en del av hverdagen i lang tid fremover.

Tre ministre advarer mot restriksjons-trøtthet blant befolkningen og vil fremover ikke fokusere på smittetall, men på hvor mange som blir alvorlig syke. Landet har så langt et svært lignende pandemi-forløp som Norge.

Singapore har mange likheter med Norge. De har vaksinert om lag halvparten av befolkningen på 5,7 millioner og har gjennomgått et ganske likt smittetrykk, og svært få coronarelaterte dødsfall. Nå går tre ministrene ut i et åpent brev til The Straits Times og forteller at de forventer å ha vaksinert to tredjedeler av befolkningen innen landets nasjonaldag 9. august.

– Det har gått 18 måneder siden pandemien startet og befolkningen er kamptrøtte. Alle spør: Når og hvordan vil pandemien ta slutt? skriver finansminister Lawrence Wong, handelsminister Gan Kim Yong og helseminister Ong Ye Kung.

– Vil kanskje aldri forsvinne

– Den dårlige nyheten er at covid-19 kanskje aldri vil forsvinne. Den gode er at det er mulig å leve normalt med det blant oss, sier ministrene og mener at covid-19 fremover vil gå fra å være en pandemi til en endemi. Mens en pandemi er en verdensomspennende sykdom, er en endemi en geografisk avgrenset sykdom, som kan blusse opp under gitte forhold, på samme måte som sesonginfluensa.

Singapores finansminister Lawrence Wong er blant de tre ministrene som tar til orde for at singaporere i fremtiden må kunne forvente at covid-19 blir en endemisk sykdom, på lik linje med sesonginfluensa. Les mer Lukk

– Det betyr at viruset vil fortsette å mutere og derfor overleve i samfunnet vårt, sier ministrene og tar til orde for at man kan måtte få årlig påfyll av coronavaksine, i likhet med influensavaksine.

– Vi kan jobbe mot et lignende utfall for covid-19. Vi kan ikke utslette det, men vi kan snu pandemien om til noe langt mindre truende, som influensa, munn og klovsyke eller vannkopper og dermed kunne fortsette med livene våre, skriver de. De trekker frem fire punkter som er avgjørende for å gå fra en pandemi til en endemi.

Vaksine fundamentalt

For å komme over i den fasen mener de vaksine er fundamentalt. Målet er som nevnt å få to tredjedeler av befolkningen fullvaksinert innen nasjonaldagen i august. I likhet med Norge bruker Singapore utelukkende Pfizer og Moderna-vaksinene.

I Singapore har i overkant av 120 fullvaksinerte likevel fått ny smitte, inkludert personer over 65 år. Samtlige hadde ingen eller milde symptomer. Ministrene tar til orde for et flerårig vaksinasjonsprogram for å sikre at vaksinene er tilstrekkelig gode nok mot nye mutasjoner.

Vil droppe smittesporing

De vil også endre testregimet. Selv om det kan bli nødvendig å teste intensivt på grensene for å identifisere personer med smitte, spesielt med tanke på nye mutanter, så mener de testingen lokalt i mindre grad vil handle om smittesporing og sette nærkontakter i karantene, men at infiserte personer går i selvkarantene.

Det tredje punktet ministrene poengterer er at behandling av sykdommen også vil bli bedre fremover. Selv om Singapore allerede i dag, i likhet med Norge, har blant de laveste dødsratene i verden som følge av viruset, så går utviklingen i rekordfart med tanke på behandlingen alvorlig rammede pasienter får.

Må bære byrden sammen

Det fjerde og siste punktet handler om befolkningens aksept for at covid-19 vil bli en endemi.

– Dersom vi alle praktiserer god personlig hygiene, er sjansen for å bli smittet mindre sannsynlig. Dersom vi alle er bevisste på hverandre, holder oss unna store folkemengder når vi føler oss dårlige, så vil vi også redusere smitte. Dersom alle bærer byrden sammen, og jobber for at kollegaene holder seg trygge ved å holde seg hjemme om de føler seg dårlige, og deres arbeidsgivere ikke anklager dem for det, så vil samfunnet være mye tryggere, skriver de.

Singapore har i likhet med Norge sluppet billig fra pandemien, om man ser på smittetall og dødsfall. Foto: Reuters / NTB scanpix. Les mer Lukk

Sesongvirus-tanke også i Norge

Allerede i februar i fjor skrev ABC Nyheter om muligheten for at covid-19 kunne ende opp som et sesongvirus.

– Jeg tror at det er rimelig utenkelig å tenke at coronaviruset forsvinner fullstendig i et internasjonalt perspektiv, sier Gunnveig Grødeland, seniorforsker ved instituttet for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo til NRK i april i fjor.

På en pressekonferanse onsdag meldte FHI at forrige uke var den første Norge ikke hadde noen coronarelaterte dødsfall.

– Folk er veldig flinke til å følge regler fortsatt, selv om vi opplever mindre smitte i mange nærmiljøer. I tillegg er det et resultat av at vi har kommet dit vi har kommet i vaksineringen, sa helseminister Bent Høie under pressekonferansen.

I Norge hadde torsdag 42,6 prosent av befolkningen fått første vaksinedose, mens prosentandelen for personer over 18 år har passert 50 prosent.