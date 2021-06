Prins Charles finansierte Harry og Meghan frem til sommeren 2020

«Betydelig sum»

Prins Charles fortsatte å overføre penger hertugen og hertuginnen av Sussex i månedene etter Megxit.

– Familien min har bokstavelig talt kuttet meg av økonomisk, hevdet prins Harry i det famløse intervjuet med Oprah Winfrey i mars 2021.

Ny informasjon fra Det britiske kongehuset avslører nå at Harry fikk økonomisk støtte fra familien likevel.

Det skriver The Guardian.

Denne informasjonen kommer fram samtidig som Buckingham Palace innrømmer at de ønsker å gjøre mer når det gjelder mangfold blant de ansatte. Tall viser at mennesker med etnisk minoritetsbakgrunn bare utgjør 8,5 prosent av personalet.

Svimlende sum

Ifølge en talsperson kunngjorde Harry og Meghan i januar 2020 at de ville jobbe for å bli økonomisk uavhengige. Prins Charles bidro da med en «betydelig sum» for å støtte dem med denne overgangen.

Konto-opplysninger The Guardian viser, og avslører at Charles støttet sønnene og konene deres med dekning av kostnader for svimlende 53,3 millioner kroner.

Støttes ikke lengre

– Prinsen av Wales bevilget en betydelig sum for å støtte dem med denne overgangen. I fjor i sommer ble finansieringen opphørt, og paret er nå økonomisk uavhengig, ifølge en talsperson.

Harry og Meghan finansieres ikke lengre av Charles, men det gjør fortsatt hertugen og hertuginnen av Cambridge.

(Saken fortsetter under bildet)

Storbritannias prins Charles, prins av Wales. Les mer Lukk

Anklaget kongefamilien

Tre måneder etter at hertugen og hertuginnen av Sussex anklaget kongefamilien for rasisme i deres kontroversielle intervju med Winfrey, ble dronningens årsregnskap offentliggjort for første gang.

Regnskapet avslører også at Harry og Meghan har tilbakebetalt 28,4 millioner kroner, for statens kostnader for å pusse opp hjemmet deres Frogmore Cottage, nær Windsor Castle. Summen dekker også leien for å beholde det som sitt britiske hjem frem til mars 2022.

En kilde ved slottet har tidligere understreket at endringer i mangfoldsstrategien ble implementert tidlig i 2020, før Winfrey-intervjuet i mars i år. Ved å frivillig publisere mangfoldsdataene ønsket det britisdke kongehuset å være åpen om forsøkene på forbedring.