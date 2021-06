AP: Rundt 650 amerikanske soldater blir trolig værende i Afghanistan

USA lar trolig rundt 650 soldater bli værende i Afghanistan. De skal sørge for sikkerheten til de amerikanske diplomatene i landet, opplyser kilder til nyhetsbyrået AP. Arkivfoto: Rahmat Gul / AP / NTB

NTB

USA lar rundt 650 soldater bli værende i Afghanistan etter tilbaketrekkingen. De skal sørge for sikkerheten til amerikanske diplomater i landet, får AP opplyst.

Opplysningene til nyhetsbyrået kommer fra embetsfolk. De sier videre at tilbaketrekkingen fra landet for det meste vil være fullført innen de to neste ukene.

I tillegg skal hundrevis av styrker bli værende ved flyplassen i Kabul, muligens fram til september, for å bistå tyrkiske styrker som skal stå for sikkerheten. Løsningen er midlertidig fram til en mer formell Tyrkia-ledet løsning er på plass, ifølge kildene.

Mange steder i Afghanistan er situasjonen kritisk etter at USA og andre vestlige land begynte sin tilbaketrekking. Taliban har trappet opp angrepene og erobrer stadig nye områder.