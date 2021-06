Minst 100 skadd i tornado i Tsjekkia

Flere bygninger er ødelagt etter tornadoen i Tsjekkia. Her fra landsbyen Moravska Nova Ves. Foto: Vaclav Salek / CTK via AP / NTB

En tornado har torsdag jevnet flere hus med jorden i sørøstlige Tsjekkia. Minst 100 er skadd.

– Vi anslår at antallet skadde er på mellom 100 og 150, og at det er alt fra barn til eldre, sier talsperson for de regionale nødtjenestene, Michaela Bothova, til tsjekkisk TV.

Innenriksminister Jan Hamacek sier han venter at liv vil gå tapt, og at det er satt i gang omfattende søk etter folk.

– Alle tilgjengelige redningsenheter er i arbeid eller beveger seg til Hodonin-regionen, der flere kommuner er rammet av en tornado, skriver han på Twitter.