Rudy Giuliani fratatt advokatbevillingen

I kjennelsen kommer domstolen fram til at Giulianis oppførsel var en trussel for allmenne hensyn og berettiger at han fratas bevillingen. Les mer Lukk

NTB

Rudy Giuliani, Donald Trumps advokat, fratas advokatbevillingen i New York for å ha løyet om valgfusk, har en ankedomstol i New York avgjort.