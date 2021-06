WHO avdekket problemer på russisk vaksinefabrikk

NTB

Verdens helseorganisasjon (WHO) sier den har avdekket svakheter ved en fabrikk som lager den russiske Sputnik-vaksinen. Russerne sier problemene er løst.

Gamaleja-instituttet har søkt om godkjenning av Sputnik V hos WHO, som har inspirert flere anlegg som produserer vaksinen. I Ufa sør i Russland avdekket de problemer som skapte bekymring om blant annet testresultater knyttet til produksjon og kvalitetskontroll, skriver WHO i en rapport.

Det var også bekymring knyttet til fyllingen av vaksineglass, sterilitet og sporbarhet og identifisering av vaksinepartiene.

WHO sier de har startet dialog med produsenten, instituttet og russiske myndigheter for å sikre at det tas tak i problemene så raskt som mulig.

– Inspektørene påpekte enkelte mangler, og så vidt vi kjenner til, er det tatt hensyn til dette, og det som måtte endres, er endret, sier talsmann Dmitirij Peskov i Kreml.