Moren bestemte seg for å kalle den nyfødte jenta for Mia, oppkalt etter flyplassen hun ble født.

Søndag morgen landet en kvinne på Miami lufthavn i USA, da fikk alle seg en stor overraskelse.

– Da en kvinne ankom Miami lufthavn etter hun hadde tatt et fly fra Chicago, fødte hun en baby, sier flyplasstalsmann Greg Chin til Fox News.

Kvinnen skulle egentlig ta et fly videre til Honduras, men måtte oppholde seg for en periode i USA før hun kunne reise hjem.

Ifølge Chin ble barnet født klokke 10.30 i et toalett nær Gate D43, med hjelp fra flypersonale og brannfolk.

Hun bestemte seg for å kalle sin nyfødte datter for Mia, etter Miami, flyplassen der hun ble født.

– Vi ble beæret over å hjelpe moren med å få en trygg fødsel på lufthavnen, og vi er stolte over å vite at babyen ble kalt Mia på grunn av hennes vellykkede «ankomst» til flyplassen vår, fortalte Chin til Fox i en e-postuttalelse.