Redningsaksjon pågår

Deler av en boligblokk i Miami har kollapset. Én person skal være død, ifølge CBS News.

En boligblokk kalt Champlain towers south har delvis kollapset i Miami i Florida tidlig torsdag morgen lokal tid. Det skriver Daily Mirror.

Ifølge CBS News skal én person være død som følge av kollapsen. Myndighetene har ikke bekreftet dette.

Bygningen fra 1981 er på 12 etasjer, og har flere enn 130 boenheter.

Det er uklart hvor mange mennesker som bodde i bygningen, og hvor mange som befant seg i den da deler av den raste sammen ved 2-tiden natt til torsdag lokal tid.

Rykket ut med store styrker

Nødetatene rykket ut med store mannskaper. Miami-Dade brann- og redningstjeneste opplyser på Twitter at de får hjelp fra flere andre brann- og redningsetater.

Flere personer skal være reddet ut via balkonger på den gjenværende delen av bygningen.

Skal ha hørt skrik fra ruinene

Øyenvitner sier at de har hørt mennesker rope etter hjelp under bygningsrestene, og NBC News melder at en gutt er hentet ut av ruinene i live.

Ni personer er brakt til sykehus, melder CNN.