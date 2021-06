USA skal føre opp hjerteadvarsel på koronavaksiner

Koronavaksiner fra Pfizer/Biontech klargjøres for barn fra tolv år og oppover på en klinikk i Washington. Arkivfoto: Jacquelyn Martin / AP / NTB

NTB

Koronavaksiner basert på mRNA-teknologien, i praksis vaksinene fra Pfizer/Biontech og fra Moderna, skal utstyres med advarsel om hjertebetennelse i USA.

Det besluttet et ekspertpanel i regi av Centers for Disease Control and Prevention (CDC) onsdag.

Konklusjonen kom etter gjennomgang av 323 bekreftede tilfeller av myokarditt (hjertemuskelbetennelse) og perikarditt (hjerteposebetennelse) hos over 50 millioner vaksinerte tenåringer og unge voksne i USA.

309 av de 323 tilfellene endte med sykehusinnleggelse. 295 er utskrevet, mens ni fortsatt er innlagt, to av dem på intensivavdeling. CDCs panel har ikke data om utfallet for de øvrige fem innleggelsene.

De fleste tilfellene berører mannlige pasienter, og flesteparten av tilfellene har oppstått etter dose nummer to. Det er ingen dødsfall knyttet til de 323 tilfellene.