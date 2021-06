NTB

John McAfee, grunnleggeren av antivirusselskapet McAfee, er død, 75 år gammel.

McAfee ble funnet livløs i en celle i et fengsel nær Barcelona i Spania onsdag. Ansatte forsøkte å gjenopplive ham, men fengselets helsepersonell erklærte ham død på stedet, heter det i en uttalelse fra regionregjeringen i Catalonia. Javier Villalba, en advokat for McAfee, bekrefter opplysningene overfor Reuters.

Dødsårsaken er under etterforskning, opplyser myndighetene.

– En rettsmedisinsk stab har ankommet for å granske dødsårsaken. Alt peker i retning av at det var selvmord, heter det videre i uttalelsen fra spanske myndigheter.

Noen timer før han ble funnet død, hadde en spansk domstol utstedt en foreløpig kjennelse i favør av et utleveringskrav fra USA. Kravet knyttes til en sak om skatteunndragelser i delstaten Tennessee.

I et rettsmøte tidligere denne måneden sa McAfee at skattesaken i USA var politisk motivert og at han kom til å risikere å tilbringe resten av livet bak murene hvis han skulle bli utlevert.

McAfee ble pågrepet i oktober i fjor på flyplassen i Barcelona.

75-åringen grunnla antivirusselskapet i 1987. I 2011 solgte han selskapet til Intel. I 2019 sa han at han ikke hadde betalt inntektsskatt i USA i åtte år på grunn av ideologiske årsaker. Samme år dro han fra landet for å unngå rettssak og bodde mye av tiden på en stor yacht med sin kone, fire hunder, to sikkerhetsvakter og en stab på sju ansatte.