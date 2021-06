Kinas elefant-vandring forbløffer forskerne

Elefantflokken har vært på vandring nordover i Kina i over ett år. Nå har de trasket over 500 kilometer, og forskerne skjønner ikke hvorfor.

En flokk på 15 migrerende elefanter har fått mye oppmerksomhet i Kina og etter hvert også internasjonalt. For mens det ikke er uvanlig at elefanter i flokk vandrer relativt korte distanser, så er vandringen denne flokken nå er inne i, helt uten sidestykke.

I Kina går det direktesendinger og daglige oppdateringer på sosiale medier om flokkens vandring nordover i landet.

Tilsvarer Oslo-Trondheim

Flokken begynte i april i vår på vandringen fra sitt hjem i naturreservatet Xishuangbanna i Yunnan-provinsen, nær grensen til Myanmar og Laos.

Avstanden de har tilbakelagt, på 500 kilometer, tilsvarer omtrent avstanden mellom Oslo og Trondheim.

På veien har flokken tømt en vanntank, spist seg mette på en maisavling og brutt seg inn i en låve der de spiste det de fant av mat, melder den statlige kringkasteren CCTV.

De totale ødeleggelsene er anslått til å være på over en million dollar.

Forskerne klør seg i hodet

Nå nærmer flokken seg provinshovedstaden Kunming, men de siste rapportene tyder på at flokken har stanset opp og kan begynne å bevege seg sørover igjen.

Forskerne skjønner lite av elefantvandringen, som er den lengste registrert i landet noensinne.

– Sannheten er at ingen vet. Det er høyst sannsynlig at det kan relateres til behovet for ressurser, mat, vann og husly. Det ville være logisk med tanke på at de fleste stedene asiatiske elefanter oppholder seg i villmarken, er det en økning i menneskelige forstyrrelser som fører til at habitatene fragmenteres, mistes og at ressursene reduseres, sier Joshua Plotnik, professor i elefantpsykologi ved Hunter College, City University of New York, til BBC.

Derfor er det også veldig vanskelig å spå hvilken vei elefantene vil ta fremover.

Mor bestemmer

Han påpeker at forflytningen også kan ha sammenheng med den sosiale dynamikken i flokken. Elefanter er matriarkalske, så det er de eldste og klokeste kvinnelige elefantene som leder flokken. De tar med seg sine medsøstre i tillegg til yngre elefanter som ikke er kjønnsmodne. Kjønnsmodne mannlige elefanter er som oftest ikke en del av disse flokkene, og holder seg mer for seg selv eller i mindre mannlige flokker. Men i denne flokken på opprinnelig 17 dyr, var tre mannlige elefanter. To av mennene forlot flokken etter om lag en måned, mens i mai forlot nok en mannlig elefantflokken.

– Det er ikke så uvanlig, men jeg er overrasket over at han ble med dem såpass lenge. Det var trolig som følge av ukjent territorium. Da jeg så dem gå gjennom en landsby, så gikk de svært tett sammen. Det er et tegn på stress, sier Ahimsa Campos-Arceiz, professor ved Xishuangbanna Tropical Botanical Garden, til kinesiske medier.

27. mai vandret elefantene tvers gjennom byen Eshan i Kina. Eksperter sier at oppførselen tyder på at elefantene var stresset. Les mer Lukk

To av de kvinnelige elefantene skal også ha født under den lange vandringen, noe som forskerne sier er veldig uvanlig, da elefantene som oftest ønsker å holde seg i kjente omgivelser under fødselen.

Ikonisk bilde viser uvanlig oppførsel

Et dronebildet av flokken som hviler i skogen utenfor provinshovedstaden gikk verden rundt. Elefanteksperter sier at dette ikke er vanlig oppførsel.

– Det faktum at de ligger nede tyder på at de alle var utmattet. Helt utslitt. Det hele må være så nytt for dem. Så mye av deres kommunikasjon skjer med infrasonisk lyd, vibrasjoner i føttene, men i byene hører de bare lyden av biler, sier Lisa Olivier ved Game Rangers International, en veldedig organisasjon for bevaring av elefanter i Zambia, til BBC.

Dronebilder viser elefantene hvile i et skogområde i Yunnan-provinsen. Eksperter sier til BBC at det er uvanlig at elefanter sover slik sammen, og at det kan tyde på at de er utslitte. Les mer Lukk

Hun sier at det som oftest kun er barna som ligger sovende. For voksne elefanter legges det et stort press på hjerter og lunger når de ligger nede, i tillegg til at det gjør at det tar for lang tid for dem å komme seg opp igjen, om de oppdager en fare.

Støtter myndighetenes tilnærming

Elefantene er fredet i landet og siden reisen begynte har mer enn 400 personer blitt mobilisert i området for å ivareta folks sikkerhet, og et titall droner følger nå flokken på vandringen. Flere lastebiler er også plassert langs veien ved tettbodde strøk for å holde dyrene unna, og folk har fått beskjed av regjeringen om å ikke la salt og korn bli liggende utendørs.

– Jeg er glad for at man har valgt en tilnærming som ikke er veldig påtrengende på elefantene. Det er en veldig vanlig feil å forsøke å fortelle elefantene hva de bør gjøre. Elefanter er ikke utviklet til å bli fortalt hva de skal gjøre. Så om vi presser dem til å ikke bevege seg over lange distanser, så kan det skape mye aggressiv oppførsel, sier Campos-Arceiz.

Forskerne håper denne økte oppmerksomheten flokken har fått kan bidra til å rette oppmerksomheten rundt konserveringen av elefantene verden over.