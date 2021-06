Folkeflukt fra fattigdom og vold i Venezuela

Frivillige på et suppekjøkken fyller opp bokser med ris, kylling og salat som skal gis til beboere i Petare i hovedstaden Caracas. Foto: Ariana Cubillos / AP / NTB

NTB

En strøm av mennesker vender daglig volden og fattigdommen i hjemlandet Venezuela ryggen, selv under koronapandemien, opplyser FN.

Spesialutsendingen til FNs høykommissær for flyktninger, Eduardo Stein, opplyser at mellom 1.600 og 2.000 personer forlater Venezuela hver dag, året rundt.

– De fleste drar først til Colombia, men halvparten fortsetter jakten på gode arbeidsforhold i land som Ecuador, Peru, Chile og Argentina, sa Stein i et intervju med den amerikansk-venezuelanske fjernsynsstasjonen TVV.

Det en gang så oljerike Venezuela er i dag en økonomisk hengemyr. Det internasjonale pengefondet (IMF) anslår at inflasjonen i år blir på 5.500 prosent og at økonomien svekkes med 10 prosent.

Oljeproduksjonen i landet med verdens største oljereserver er på det laveste nivået på 80 år. Stilt overfor disse nedslående forhold har rundt 5,6 millioner av landets innbyggere søkt lykken i andre land.

– For å vise omfanget av dette: Vi snakker om flere mennesker enn det er innbyggere i Panama, Costa Rica eller Irland, sa Stein. Han venter at antallet migranter vil overstige tallet på flyktninger fra Syria innen utgangen av året.

– Men det er en stor forskjell her: Folk i Venezuela flykter fra et land med noen av kontinentets største naturressurser, et land der det ikke er krig, påpekte Stein.