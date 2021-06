Blinken frykter Nord Stream 2 kan bli brukt som våpen mot Ukraina

NTB

USAs utenriksminister Antony Blinken frykter Nord Stream 2-rørledningen, som skal frakte gass fra Russland til Tyskland, kan bli brukt som våpen mot Ukraina.

– Målet vårt er å sikre at Russland ikke kan bruke energi som et tvangsmiddel, som et våpen mot Ukraina eller mot noen andre i Europa, sa Blinken etter at han hadde møtt Tysklands utenriksminister Heiko Maas i Berlin.

Han sier USA står fast ved synet om at Nord Stream 2 er et geopolitisk prosjekt for Russland som undergraver Ukrainas og andre lands sikkerhet i regionen.

Gassrørledningen skal bringe russisk gass til EU, og en stor del av rørledningen under Østersjøen er ferdig.

Ukraina: Seier for Russland at gasselskap unngår sanksjoner



USAs utenriksminister Antony Blinken. Foto: Andrew Harnik / pool via AP / NTB Les mer Lukk

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier det er en seier for Russland at USA unntar gassledningen Nord Stream 2 fra sanksjoner.

På en pressekonferanse i slutten av mai sa Zelenskyj at denne beslutningen vil bli en stor geopolitisk seier for den russiske føderasjonen.

USA unntar selskapet som bygger gassledningen Nord Stream 2 fra Russland til Tyskland, fra sanksjonene mot Russland.

Det framgår av et brev til Kongressen fra USAs utenriksminister Antony Blinken, der han sier det er i USAs nasjonale interesse ikke å ilegge selskapet sanksjoner.

Dermed synes USA å åpne for at den omstridte ledningen som skal frakte naturgass gjennom Østersjøen til Europa, kan ferdigstilles. Prosjektet er 95 prosent ferdigstilt.

Det tyske selskapet bak Nord Stream 2 har hovedkontor i Sveits. Russiske Gazprom er en av eierne.