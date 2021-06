Politimann funnet skyldig i å ha forårsaket Dalian Atkinsons død

Den tidligere fotballstjernen Dalian Atkinson døde for nesten fem år siden. Tirsdag ble en politimann funnet skyldig i grov kroppsskade med døden til følge. Foto: Privat via AP / NTB

Den britiske politimannen som forvoldte tidligere fotballstjerne Dalian Atkinsons død ble tirsdag dømt for grov kroppsskade med døden til følge.

Benjamin Monk brukte elektrosjokkpistol mot Atkinson i 33 sekunder, mer enn seks ganger lenger enn standard prosedyre, og retten fant det også bevist at han sparket ham minst to ganger i hodet. Den da 48 år gamle Atkinson døde som følge av hendelsen i 2016.

Juryen i straffesaken i Birmingham rådslo i 18 timer før den enstemmig frikjente Monk fra tiltalen om forsettlig drap (murder), men fant ham skyldig i grov kroppsskade med døden til følge (manslaughter).

En politikvinne er tiltalt for kroppskrenkelse mot Atkinson. Juryen i hennes sak er ikke ferdig med sin rådslagning og samles igjen torsdag.

Atkinson spilte i Premier League for Aston Villa og Sheffield Wednesday, samt for Real Sociedad i Spania og Fenerbahçe i Tyrkia.

Politiet ble tilkalt da han i august 2016 ropte og lagde bråk utenfor sin fars hjem i Telford. Monk hevdet under rettssaken at han fryktet for sitt liv og handlet i selvforsvar.

Ifølge organisasjonen Inquest er det første gang siden 1986 at en britisk politibetjent finnes skyldig i å ha forvoldt en annens død.