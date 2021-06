Sydenferien i sommer i fare – Europa holder pusten med deltavariantens herjinger i Storbritannia

Folk soler seg på stranden utenfor Portugals hovedstad Lisboa. Nå stenger hovedstaden ned i et håp om å få ned smitten fra deltavarianten.

Vaksinepassene er på vei ut i flere europeiske land og mens stadig flere armer stikkes med vaksine, så ulmer delta-varianten med å spolere sommerferien.

Resten av Europa følger svært nøye med på hvordan Storbritannia klarer å håndtere smitten fra delta-varianten, den som tidligere var kjent som den indiske varianten.

Øyriket var lenge ledestjernen i vaksineringen, men nå er gjenåpningen av landet satt på vent, for 99 prosent av smittetilfellene som nå rammer landet er deltavarianten. Den fungerer vaksinen dårligere på.

Europa biter negler

Flere europeiske land følger nøye med, for å unngå å havne i samme situasjon i sommer.

– Vi er veldig fokusert på Storbritannia, sier virolog, Steven Van Gucht til Politico. Han er covid-19-talsmann for den belgiske regjeringen. Også Tyskland og Irland er svært oppmerksomme på situasjonen.

Enn så lenge er det kun i Storbritannia delta-varianten har tatt helt over. I Lisboa står den for om lag halvparten av nye smittetilfeller. Der har man stengt for inn– og utreise fra fredag til mandag.

I Tyskland står den for om lag seks prosent av de nye smittede, i Spania for om lag fem til syv prosent.

Der tror man også at flere har blitt immune gjennom covid-sykdom enn tidligere antatt, noe som hjelper på lavere smittetall nå, i tillegg til vaksineringen.

I Europa foregår det nå et kappløp mellom smitten fra mutasjonen og vaksineringen.

Høie: Kan dominere i Norge i juli

På regjeringens corona-pressekonferanse onsdag sa også helseminister Bent Høie at man kan se at deltavarianten blir mest vanlig i Norge i løpet av juli.

– Dette muterte viruset er mer smittsomt enn alfavarianten, sa Høie på pressekonferansen. Han oppfordret folk å laste ned smittesporeappen for å hjelpe i smittesporearbeidet.

– På denne måten unngår vi å ta tunge tilbakesteg, som Storbritannia måtte forrige uke.

Ifølge Folkehelseinstituttets ukerapport har antall bekreftede tilfeller med deltavarianten økt fra 50 tilfeller fram til uke 21, til totalt 240 tilfeller til og med for forrige uke.

De fleste tilfellene er knyttet til større utbrudd som alle skyldes separate importhendelser, skriver FHI.

ECDC: Kan stå for 90 prosent i august

I de kommende månedene kan andelen covid-19-tilfeller som skyldes deltavarianten av coronaviruset i Europa, øke til 90 prosent, advarer EUs smittevernkontor.

– Deltavarianten er mer smittsom enn andre varianter som er i omløp, og vi anslår at innen utgangen av august vil den stå for 90 prosent av nye smittetilfeller i EU, opplyser smittevernkontoret ECDC onsdag.

Politico henviser til en skotsk studie som nylig viste at vaksinen fra BioNTech/Pfizer ga 79 prosent beskyttelse mot sykdom fra deltavarianten to uker etter andre dose.

Hindrer sykehusinnleggelser

AstraZeneca-vaksinen, som også brukes i utstrakt grad i Storbritannia, ga til sammenligning 60 prosent beskyttelse mot varianten etter to doser.

Likevel viser en analyse fra Public Health England at Pfizers vaksine er 96 prosent effektiv mot å hindre sykehusinnleggelser etter to doser, mens for AstraZeneca var tallene 92 prosent.

Det er ikke gjort undersøkelser for Moderna-vaksinen, som også brukes i Norge.