Mann (41) dømt til livstid etter brutalt dobbeltdrap – rystet over resultatet

Østre Landsret i Danmark konkluderer med to drapene sammen var en så alvorlig forbrytelse, at det må sanksjoneres med lovens strengeste straff. Lisens: (CC BY 2.5) https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/

Martin Christensen Degn (41) fra Danmark, ble 23. juni dømt til livstid i Østre Landsrett, etter det brutale dobbeltdrapet på to kvinner.

– Han har det ikke bra. Han er lei seg og rystet over resultatet. Men det er en merkelig situasjon, for han hadde ikke hatt det bra hvis det hadde gått som vi hadde ønsket. Han er veldig lei seg over situasjonen uansett hva, sa forsvarsadvokat Kristian Mølgaard til Ekstra Bladet.

Martin Christensen Degn (41) ble først dømt til 16 års fengsel ved domstolen i Næstved av rettens formann, Line Bjørklund og hennes to dommere, hvor det var formildende omstendigheter i saken.

Nå har Østre Landsret vurdert at de to drapene sammen var en så alvorlig forbrytelse, at den må sanksjoneres med den strengeste straffen av loven, skriver Ekstra Bladet.

Knivstukket 28 ganger

Det var 15. november i 2019 at Degn drepte kjæresten sin og moren til to av barna hans, Line Messerschmidt. Det skjedde i hjemmet hennes i Ruds Vedby på Sjælland hvor hun ble hun knivstukket 28 ganger.

Etter han hadde begått det første drapet ringte han til politiet og fortalte om det, samtidig som han var på vei til sin tidligere kjæreste, Jeanette Rømer Hansen. Han ringte også svigermoren og ba henne om å ta hånd om barna som sov hjemme hos Messerschmidt.

Degn ankom hjemmet til Jeanette Rømer og drepte henne med 19 knivstikk. Deretter meldte han seg fra seg på politistasjonen i Holbæk.

– Burde hatt et annet utfall

Nå vil forsvarsadvokat Mølgaard få saken opp i Høyesterett, og mener at det ikke er en rettferdig dom.

– Jeg mener saken burde hatt et annet utfall, også den som fant sted i Næstved. Når to drap er begått i så nær tilknytning til hverandre både når det gjelder tid og hendelse, bør utgangspunktet være en dom på 16 års fengsel, mener han.