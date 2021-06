WHO fant bekymringsfulle avvik på Sputnik-vaksinefabrikk

En kasse russiske Sputnik V-vaksiner ankommer flyplassen i Kosice i Slovakia i mars. Slovakia er det andre EU-landet som tar vaksinen i bruk, selv om den ikke er godkjent av verken EU eller WHO ennå. Foto: Frantisek Ivan / TASR via AP / NTB

Verdens helseorganisasjon (WHO) fant seks bekymringsfulle punkter etter å ha besøkt russisk vaksineproduksjon. Kan sette kjepper i hjulene for Sputnik-godkjennelse.

Russlands Sputnik V-vaksine venter fortsatt på godkjennelse fra blant annet EU og WHO. Vaksinen produseres av Pharmstandard og da WHO nylig besøkte vaksinefabrikken i Ufa, fant de seks bekymringsfulle punkter, melder de i en foreløpig rapport onsdag. Totalt besøkte WHO-representanter fire fabrikker der Sputnik-vaksinen produseres.

Frykter kontaminering

Blant punktene fant de faren for krysskontaminering, flere utilstrekkelig steriliseringssjekker. Det var også bekymringer rundt integriteten til dataene og testresultatene fra laboratoriene.

I rapporten melder WHO at punktene er tatt opp med produsenten og at de ønsker at grep tas så raskt som mulig.

Avviser alvorlige brudd

Ifølge The Moscow Times har produsenten Pharmstandard i en pressemelding meddelt at de allerede har tatt grep om punktene, selv om de hevder det er snakk om fire punkter og ikke seks, slik det står i WHOs rapport.

Pharmstandard kaller bekymringene «tekniske utfordringer som begrenset seg til én produksjonslinje», og at bekymringene allerede er full adressert.

I pressemeldingen hevder de også at WHO ikke hadde noen alvorlige sikkerhetsbekymringer eller bekymringer rundt effektiviteten til vaksinen, eller identifiserte noen kritiske problemer med selve vaksinen, de kliniske studiene eller mulige bieffekter.

Enn så lenge er ikke dataene fra Sputnik-vaksinens effektivitet fagfellevurdert, og studier har indikert at Sputnik-vaksinen i likhet med de andre vaksinene, fungerer dårligere mot de mer aggressive mutasjonene, som den fryktede delta-varianten, som hadde sitt opphav i India.