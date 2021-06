Har utplassert missilbatterier langs kysten

Den bulgarske fregatten Drazki avfyrer en rakett under øvelsen Sea Breeze i 2014.

Samtidig som USA og allierte er i ferd med å starte en storstilt marineøvelse i Svartehavet har Russland startet sin egen øvelse i området der de øver på å senke skip. Russland hevder den USA-ledede øvelsen er en dekkoperasjon.

Marineøvelsen Sea Breeze 2021 er under oppseiling og skal etter planen starte 28. juni, ifølge Newsweek . 32 land, deriblant Norge, og 5000 soldater skal delta i øvelsen som ledes av USA og Ukraina.

– Sea Breeze er en årlig øvelse som holdes for 21. år på rad i år. Å holde en slik felles øvelse årlig er en synlig demonstrasjon av USAs nære samarbeid med våre allierte i Nato og andre land for å forbedre den maritime sikkerheten i Svartehavet. sier talsmann for den amerikanske marinen, løytnant Bobby Dixon, til Newsweek.

Styrken skal blant annet øve på ubåtjakt, luftvern, redningsaksjoner og operasjoner knyttet til spesialstyrker.



Det er missilbatterier av typen Bastion (avbildet) og Bal Russland har utplassert på Krim-halvøya for å øve på å senke skip i Svartehavet. Les mer Lukk

Øvelsen vil foregå i ukrainske farvann.



Samtidig som øvelsen er i ferd med å starte har Russland utplassert missilbatterier på Krim-halvøya som har kyst til Svartehavet. Formålet med utplasseringen av batteriene er å øve på å senke fiendtlige skip i Svartehavet.

Den russiske øvelsen ble igangsatt kort tid etter at skip fra Nato begynte samle seg for marineøvelsen.

Ber Norge og NATO holde seg unna Svartehavet

– Vi ber USA og landets allierte å stoppe alle militære operasjoner i Svartehavet. Alle problemer som oppstår i regionen kan løses av kyststatene selv uten hjelp fra utsiden, skriver den russiske ambassaden i USA på Twitter, ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS.

Ambassaden skriver videre at Sea Breeze øker faren for «utilsiktede situasjoner».

– Øvelsens størrelse og åpenbart aggressive natur kan ikke måle seg med sikkerheten som virkelig trengs i Svartehavsregionen.

– Øvelsen øker faren for utilsiktede hendelser og inspirerer militaristiske ambisjoner i Kiev, hevder ambassaden.

Beskylder øvelsen for å være dekkoperasjon

Svartehavet har vært et område preget av konflikt og politisk kontrovers etter at Russland annekterte Krim-halvøya i 2014. I Ukraina fortsetter borgerkrigen mellom staten og pro-russiske separatister som har foregått øst i landet de syv siste årene.





Talsmann for det russiske forsvarsdepartementet, generalmajor Igor Konashenkov, mener USA bruker øvelsen til å eksportere militært materiell til Ukraina. Les mer Lukk

Talsmann for det russiske forsvarsdepartementet, generalmajor Igor Konashenkov, hevder øvelse Sea Breeze er et skalkeskjul for amerikansk våpeneksport til Ukraina.







Den amerikanske marinen avviser Konashenkovs anklage.







– Alt utstyret USA tar med seg til Sea Breeze blir med tilbake igjen. Det er ingen sannhet i at våre styrker vil legge igjen materiell, sier talsmann for USAs sjette flåte, kommandørkaptein Kyle Raines.





Skal forholde seg til internasjonale lover

Løytnant Dixon, talsmann for den amerikanske styrken som deltar i øvelsen, gjør det klart at marinestyrken vil forholde seg til gjeldene internasjonale lover under øvelsen.

– Når man opererer i farvann med mye annen skipstrafikk vil den amerikanske marinen alltid utføre øvelser i henhold til internasjonal lov. Skulle fremmede fartøy seile inn i øvelsessonen forventer vi at disse vil gjøre dette på en trygg og profesjonell måte, sier han.

I øvelsen skal det delta både dykkere og spesialstyrker i tillegg til 32 skip og 40 fly.