Khashoggi-drapsmenn var trent i USA

Minnemarkering for journalisten Jamal Kashoggi i Istanbul.

NTB

Fire av saudiaraberne som deltok i drapet på regimekritikeren Jamal Khashoggi, ble året før lært opp i USA, ifølge The New York Times.

Khashoggi, som også journalist i Washington Post, ble drept av en saudiarabisk dødsskvadron etter å ha blitt lokket inn på Saudi-Arabias konsulat i Istanbul i oktober 2018.

Etter drapet ble liket partert og er aldri senere funnet.

Ifølge CIA besto dødsskvadronen av 15 menn, som tilhørte en elitestyrke som har til oppgave å beskytte Saudi Arabias de facto leder, kronprins Mohammed bin Salman.

Fire av mennene var i USA i 2017, der de under kontrakt med amerikansk UD fikk opplæring og trening av sikkerhetsselskapet Tier 1 Group, som eies av Cerberus Capital Management, skriver The New York Times.

Ifølge avisens kilder gir selskapet blant annet skytetrening og opplæring i overvåkingsteknikker og nærkamp.

Verken selskapet eller amerikanske myndigheter skal ha hatt kjennskap til hvilket oppdrag de fire saudiaraberne senere skulle få.

– Men det faktum at regjeringen godkjente avansert militær opplæring av menn som senere utførte det grusomme drapet på en journalist, viser hvor intenst sammenflettet USA har blitt med et autokratisk land, selv når agentene deres begår forferdelige brudd på menneskerettighetene, skriver avisen.

Amerikansk UD inngikk kontrakt med Cerberus Capital Management om opplæring av den saudiarabiske elitestyrken under president Barack Obama i 2014. Kontrakten ble senere videreført under president Donald Trump.