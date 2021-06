Myanmar takker Russland for våpen

– Takket være Russland er vår hær blitt den sterkeste i regionen, sa juntaleder Min Aung Hlaing til Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu i et møte i Moskva, ifølge nyhetsbyrået Tass. Foto: AP Photo/NTB

Myanmars juntasjef takket tirsdag Russland for å ha bidratt til å styrke landets militære. Russland er en viktig leverandør av våpen til Myanmar.

Situasjonen har vært kaotisk i Myanmar siden de militære styrtet landets leder Aung San Suu Kyi i februar, men Russland støtter sin sørøstasiatiske allierte og advarer mot sanksjoner.

– Takket være Russland er vår hær blitt den sterkeste i regionen, sa juntaleder Min Aung Hlaing til Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu i et møte i Moskva, ifølge nyhetsbyrået Tass.

Vennskapet mellom Myanmar og Russland blir bare sterkere og sterkere, sa juntalederen videre.

Sjojgu svarte at Myanmar er en langvarig strategisk partner og pålitelig alliert, og at det militære samarbeidet er en viktig del av forbindelsene mellom de to landene.

Møtte sjefen for Russlands våpeneksportør

Min Aung Hlaing er på et tre dager langt besøk i Moskva. Det er tredje gang han er i utlandet siden militærkuppet i februar.

I løpet av besøket har han hatt møter med sjefen for Russlands sikkerhetsråd, Nikolaj Patrusjev og sjefen for Russlands våpeneksportør Rosoboronexport, Aleksandr Mikhejev.

Selv om Russland har uttrykt bekymring for det store antall drepte sivile i Myanmar, er de likevel opptatt av å utvikle forbindelsene til juntaen.

I mars var Russlands viseforsvarsminister til stede ved en militærparade i Myanmar der blant annet russiske jetfly, stridsvogner og helikoptre var med.