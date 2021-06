Avslører nye detaljer om natten Diana døde

Til britiske Daily Mail forteller flere av aktørene som deltok på ulykkesstedet for første gang om hva som skjedde den skjebnesvangre natten i Paris i 1997.

Den franske legen Frederic Mailliez er sammen med kjæresten Mark på vei hjem gjennom Paris etter å ha deltatt i et bursdagsselskap, om lag tyve minutter over midnatt 31. august 1997.

På vei inn i Pont de l'Alma-tunnelen sakker han ned når han ser røyk i tunnelen. Innen han ser den totalvrakede mercedesen skjønner han at det har vært et stort sammenstøt.

– Røyken kom fra motoren, som var nesten delt i to. Og hornet gikk konstant. Det var ingen rundt vraket, sier han til den britiske avisen Daily Mail 24 år senere.

Første person på ulykkesstedet

Han stoppet og løp over til bilen. Han registrerte raskt at to personer så ut til å ha omkommet, mens to var alvorlig skadd, men i live. Etter å ha løpt tilbake til bilen sin for å hente utstyr, forsøkte han å hjelpe den unge kvinnen i bilen.

Restene av bilen Diana satt i i den tragiske ulykken i Paris den 31. august 1997. Foto: AP / NTB scanpix.

– Hun satt på gulvet bak i bilen og jeg oppdaget at hun var en utrolig vakker kvinne og det virket ikke som hun hadde synlige skader i ansiktet. Hun blødde ikke, men hun var nesten bevisstløs og hadde problemer med å puste. Så målet mitt var å hjelpe henne å puste lettere. Det var en ganske vanskelig situasjon for meg, Jeg var der helt alene og hadde lite utstyr. Hun så lovende ut de første minuttene, men det hadde vært stor kraft i ulykken, så man frykter alltid alvorlige indre skader i en slik situasjon, sier han til avisen.

På dette tidspunktet aner han ikke hvem han behandler. Han aner ikke at det er den nyskilte prinsessen av Wales. Kjæresten Dodi Fayed og sjåføren Henri Paul døde momentant. Diana og livvakten Trevor Rees-Jones levde fortsatt, men svevde mellom liv og død.

Oppdaget kamerablitsene

Han begynner å oppdage at flere personer kommer til ulykkesstedet. Han forsøker å få på henne en enkel respiratormaske når han ser kamerablitsene.

– Folk tar ofte bilder ved ulykkessteder for de er nysgjerrige, men denne gangen var det mange som tok bilder, noe som overrasket meg, men det stoppet meg ikke fra å gjøre jobben min, sier han og forklarer at han forsøkte å beroligegjøre kvinnen på fransk. Noen bak ham nevner at hun er utenlandsk og ikke snakker fransk.

– Så jeg begynte å snakke engelsk til henne og fortalte at jeg var en lege og at ambulansen var på vei og alt kom til å gå bra. Det er de tingene man forteller for å få pasienten til å føle seg mer komfortabel, sier han til avisen.

Var våken

Klokken 00.30 kommer den første uniformerte politibetjenten til ulykkesstedet. Sebastian Dorzee kjenner umiddelbart igjen prinsessen. To minutter senere kommer brannkonstabel Xavier Gourmelon til stedet sammen med andre brannmenn. Han ser først Trevor Rees-Jones, som var fastklemt i bilen og virket svært urolig og forsøkte å snu seg rundt, mens han mumlet på engelsk. Han forsto ikke hva han sa, men sørget for at han fikk behandling. Han observerer at Frederic Mailliez behandler kvinnen, som på det tidspunktet virker å bevege seg og snakke.

Etter å forgjeves forsøkt å gjenopplive Dodi retter han oppmerksomheten mot kvinnen.

– Hun snakket på engelsk og sa «Å herregud! Hva skjedde?» Det var det eneste jeg forsto av hva hun sa. Jeg holdt henne i hånda og forsøkte å berolige henne, før andre hjelpepersonell tok over. Det var snakk om to-tre minutter. Fysisk kunne jeg ikke se noe galt med Diana, annet enn skulderen hennes. Men man kan ikke stole på kun det man kan se, sier han.

Hun blir påført en krage og på dette tidspunktet er prinsessen av Wales stabil. Pusten og pulsen er normal.

Ambulansen kommer

00.40 ankommer den første ambulansen. Frederic Mailliez overlater til ambulansepersonalet å passe på kvinnen. Han kjører hjem med kjæresten og forsøker å få vasket blodet av den hvite dressen sin.

Omtrent samtidig får Philippe Massoni, politisjefen i Paris beskjed om ulykken. Ti minutter senere blir den britiske ambassaden i Paris underrettet om situasjonen.

Først klokken 01.00 vil ambulansepersonellet flytte prinsessen fra bilen til ambulansen. Under denne overflyttingen slutter hjertet hennes å slå.

Endret planer i siste liten

Da hadde det gått en time siden Dodi informerte sine to livvakter ved den imperiale suiten ved Ritz i Paris om at paret ikke ønsket å forlate hotellet via hovedinngangen, men heller bruke den mer skjulte bakre utgangen og at visesjefen for hotellets sikkerhet, Henri Paul skulle kjøre dem. Dette protesterte livvaktene på, men ga seg etter at Dodi insisterte på at avgjørelsen også var godkjent av hans far, mektige Mohamed Al Fayed.

Diana, Prinsesse av Wales, ankommer Hotel Ritz lørdag 30. august 1997. Noen få timer senere forlot hun hotellet med kjæresten Dodi Fayed. Foto: AP Photo/APTV

Planen var å unnslippe de mange paparazziene som ventet utenfor, men den feilet raskt. Da mercedesen kjørte ut ble den raskt omringet av fotografer. Idet Paul setter seg inn i bilen, skal han ifølge et øyenvitne ha sagt: – Ikke prøv å følge etter oss. Dere vil uansett ikke klare å ta oss igjen.

To minutter senere råkjører en Mercedes Benz S240 gjennom Paris' gater med fotografene på slep. Ingen av de fire i bilen har på seg sikkerhetsbelte.

Mohammed Fayed fotografert under avdukingen av en statue av Diana og sønnen Dodi Fayed i varemagasinet Harrods i London i 2005. Foto: Jane Mingay / AP / NTB scanpix

Ved Pont de l'Alma-tunnelen sneier bilen borti en hvit Fiat Uno før den sjåføren mister kontroll og bilen smadres inn i den trettende pilaren i tunnelen. Farten ved sammenstøtet var anslått til å være like i overkant av 100 km/t.

Ambulansen stopper

Om lag en time senere, 01.18, blir Diana fraktet inn i ambulansen. Legene har fått hjertet i gang igjen. Blodtrykket faller, og legene frykter hun har indre skader. Nå blir den viktigste jobben deres å få henne til sykehus.

01.30 får Pitié-Salpêtrière sykehuset beskjed om å forvente pasienten. Først ti minutter senere er blodtrykket hennes stabilt nok til at ambulansen kan kjøre. De må kjøre svært forsiktig, da den minste hump kan være fatalt for prinsessen.

Klokken 02.00 idet ambulansen nærmer seg sykehuset, faller blodtrykket igjen. Ambulansen stoppes for å igjen gi henne livreddende behandling. Ambulansepersonellet forbereder seg på det verste.

Tror det er tulleringing

Få kvartaler unna ringer telefonen og vekker sykehusprest Yves-Marie Clochard-Bossuet. Han er vakthavende prest denne helgen og personen i det andre enden av røret spurte om han visste om en anglikansk prest i området. Lettere forvirret sier han nei og legger på. Få minutter senere ringer det igjen.

– Kan du komme i stedet for en anglikansk prest?

– Ja, men hvorfor?

– Det kan jeg ikke fortelle deg.

Presten begynner å tro at dette er tulleringing, og blir frustrert.

– Dersom du ikke kan gi meg et navn eller grunn klokken to på natta, så tuller du med meg.

– Greit, da skal jeg si det. Det er prinsessen av Wales.

Presten er nå overbevist om at det er tulleringing og legger på. Han forsøker å legge seg igjen.

Ankommer sykehuset

Klokken 02.06 ankommer ambulansen sykehuset. Det blir raskt tatt røntgenundersøkelser som konstaterer indre blødninger. Legene er pessimistiske.

Minuttet senere ringer det hos presten igjen.

– Fader, jeg beklager virkelig, men det er sant. Du er ventet av den britiske ambassadøren, som allerede er der. Det er en svært alvorlig medisinsk situasjon.

Presten er nå på vei mot sykehuset.

02.16 får prinsessen nok en hjertestans. Tross hjertemassasje og adrenalininnsprøytninger, får de ikke resultatene de håper på. Det blir gjennomført en operasjon i et forsøk på å stanse de indre blødningene.

Under operasjonen får de stoppet blødningene, men får ikke start på hjertet igjen. Kirurgene vet at håpet er ute, men fortsetter likevel gjenopplivningsforsøk.

– Vi kjempet hardt, vi prøvde masse, faktisk veldig mye. Vi prøvde alt. For å være ærlig, når du jobber i sånne situasjoner legger du ikke merke til tiden. Det eneste som betyr noe er å gjøre alt for denne unge kvinnen, sa MonSef Dahman nylig til Independent. Han var i 1997 en ung britisk lege ved sykehuset og bidro under redningsforsøket

Klokken 04.00 blir prinsesse Diana av Wales erklært død. Den siste timen har de egentlig visst at det ville bli utfallet, men likevel fortsatt gjenopplivningsforsøkene.

Sørgende briter la ned blomster og kort utenfor Kensington Palace i London for å vise sin sorg over dødsfallet til prinsesse Diana.

– Hun var helt intakt

Presten Yves-Marie Clochard-Bossuet er på plass ved sykehuset sammen med den britiske ambassadøren. Han er blant de første som får dødsbudskapet. Han blir bedt om å vake over henne frem til de finner en anglikansk prest.

– Det var da jeg så henne for første gang. Hun var helt intakt, ikke et merke eller noe, selv ikke sminke. Helt naturlig. Og hun var en virkelig vakker kvinne. Det virket som... ja, du kunne nesten snakke til henne, sier han til Daily Mail nå 24 år senere.

04.41 melder The Press Association i London at Diana har omkommet.

Mens presten fortsatt ber for henne og hennes to sønner, bekrefter Frankrikes innenriksminister Jean-Pierre Chevènement dødsfallet til pressekorpset utenfor sykehuset.