EU vil ha mindre britisk film og TV etter brexit

Britisk film og TV – her representert ved Aimee Lou Wood, som nylig fikk en BAFTA-pris for sin innsats i serien «Sex education» – er populært langt utenfor landets grenser, men det kan bli i meste laget for EU, som frykter for det kulturelle mangfoldet.

NTB

EU ser britisk film- og TV-dominans som en trussel mot kulturelt mangfold og vil redusere mengden som vises i unionen, ifølge et notat Guardian har fått tak i.

Ifølge notatet, som skal ha blitt delt mellom medlemslandene i juni, anses importen av film og TV fra det tidligere medlemmet etter brexit for å være «uproporsjonal». Det blir også pekt på at den britiske dominansen gjør det vanskeligere for europeiske produksjoner fra mindre land eller på mindre språk, skriver The Guardian.

Et EU-direktiv pålegger bakkesendte TV-kanaler og strømmetjenester å ha minst 30 prosent europeiske verk og «sikre en fremtredende plass for slike verk». Noen land går enda lenger; Frankrike har satt grensen på 60 prosent.

Selv om Storbritannia er ute av EU, er de fortsatt en del av Europarådets konvensjon om grensekryssene TV-sendinger, og britisk underholdning regnes fortsatt for å være europeiske verk. Britene sier at en annen definisjon vil gå hardt ut over britisk drama og salg av rettigheter til serier som «Downton Abbey» og «The Crown». Den britiske TV-bransjen hadde salg på 500 millioner pund – nærmere 6 milliarder kroner – i 2019–2020. Bare det amerikanske markedet er større.

EU-kommisjonen har fått i oppdrag å undersøke hvilken risiko britisk film og fjernsyn utgjør for EUs kulturelle mangfold.