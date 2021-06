100.000 koronadødsfall i Colombia

En katt sitter på en ny kiste på et lager tilhørende en kirkegård i Zipaquira i Colombia. Foto: Fernando Vergara / AP / NTB

NTB

Med nesten 650 nye koronarelaterte dødsfall det siste døgnet, har Colombia nå passert 100.000 døde siden pandemien startet, viser tall fra helsedepartementet.

100.582 koronarelaterte dødsfall, medregnet 648 siste døgn, var status mandag.

I forhold til befolkningstallet, har Colombia det fjerde høyeste dødstallet i Latin-Amerika og Karibia, og det sjette høyeste smittetallet, ifølge en opptelling som nyhetsbyrået AFP har gjort.

– Over 10.000 dødsfall kunne ha vært unngått hvis vi ikke hadde hatt disse samlingene de siste seks-sju ukene, sier president Ivan Duque.

Siden 28. april har tusener av mennesker deltatt i demonstrasjoner i flere byer i landet for å protestere mot Duques regjering. Demonstrasjonene ble utløst av et kontroversielt forslag om skatteøkning fra den konservative regjeringen, men protestene har fortsatt selv etter at regjeringen har forkastet forslaget.