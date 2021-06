Børsoppgang i Japan

NTB

Aksjekursene på Tokyo-børsen tok seg opp igjen tirsdag etter å ha falt dagen før i frykt for at rentenivået i USA kan bli satt opp tidligere enn ventet.

Nikkei 225-indeksen steg 1,8 prosent i morgenhandelen tirsdag. Den bredere Topix-indeksen startet med en oppgang på 1,7 prosent. Dermed hentet Tokyo-børsen inn igjen noe av tapet fra mandag.

Da falt Nikkei-indeksen 3,3 prosent, mens Topix-indeksen falt 2,4 prosent. Investorene fordøyde da fortsatt budskapet fra USAs sentralbank om en strammere pengepolitikk.

USAs sentralbank antydet onsdag i forrige uke at de enorme økonomiske hjelpetiltakene kommer til å bli fjernet tidligere enn antatt. Inflasjonsprognosen og anslaget for den økonomiske veksten er oppjustert, noe som øker sannsynligheten for at Federal Reserve kan sette opp rentene tidligere enn sentralbanken først signaliserte.