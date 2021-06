Kinas utskjelte hundekjøttfestival fortsetter tross pandemien: 68 hunder reddet av dyreaktivister

Flere av hundene bar preg av å ha dårlig helse, mens andre mistenkes å være stjålne kjæledyr.

Den utskjelte og barbariske hundefestivalen i Kina har møtt stadig mer høylytt kritikk over de siste årene, men selv ikke en pandemi klarer å stanse «festivalen» der «menneskets beste venn» blir slaktet og spist.

I byen Yulin aksjonerte kinesiske dyrevernere fra Humane Society International (HSI) og stoppet en lastebil fullastet med 68 hunder i rustne små bur. Hundene var på vei mot slakteriet, men flere av dem, var ifølge South China Morning Post i svært dårlig forfatning.

Kan ha vært stjålne kjæledyr

Flere av hundene var raske med å gi labb, da aktivistene møtte dem, noe aktivistene mistenker at kan bety at hundene er stjålne kjæledyr. Det har vært et langvarig problem med kjæledyr som stjeles i storbyene for å deretter selges til slakterier andre steder i landet.

Dyreaktivistene håpte først at de lokale myndighetene ville slå ned på praksisen, men da myndighetene nektet å konfiskere dyrene, valgte dyreaktivistene å selv redde dem.

Hunder i bur ved kjøttmarkedet i Yulin i 2017. I år fikk kinesiske aktivister stoppet en lastebil med 68 hunder i små rustne byr. Flere av hundene mistenkes å være stjålne kjæledyr. Les mer Lukk

– De lokale myndigheten har et ansvar for å beskytte folkehelsen. Hvem vet hva slags sykdommer de kan bære som så kan ende på et kjøttmarked? sa en av de anonyme aktivistene til avisen.

Aktivistene trekker en parallell til coronapandemien, som ble oppdaget i et våtmarked i Wuhan.

De 68 hundene ble fraktet til en veterinær for behandling og vil trolig bli adoptert til nye familier.

Les også: Griser søker oppmerksomhet på samme måte som hunder

Bør forbys

Peter Li, en talsmann for HSI sier at selv om disse 68 hundene nå er trygge, så går tusenvis av hunder i Yulin, og millioner ellers i Kina en mørkere fremtid i møte.

– Gjennom hundetyveri, ulovlig transport på tvers av provinsene og en umenneskelig slakting, fører handelen ikke bare til store lidelser for dyrene, men risikerer også folkehelsen med potensialet for å spre rabies og andre sykdommer. Dette er velbegrunnede årsaker til at kinesiske myndigheter bør få en slutt på denne handelen en gang for alle, sier LI til scmp.com.

Hundefestivalene er ikke i de lokale myndighetenes regi, men skjer som oftest i forbindelse med solvervet, og startet i år 21. juni. Tross sterkt internasjonal press, er det anslått at mellom 10-20 millioner hunder blir drept for mat i Kina hvert år.