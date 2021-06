Putin raser på listene over historiske personligheter

Russerne mener Stalin og Lenin var langt mer betydningsfulle. Putins historiske popularitet er halvert på fire år.

Den uhøytidelige meningsmålingen er utført av uavhengige Levada, melder The Moscow Times. Det er fire år siden forrige gang de spurte russere om å navngi de ti mest prominente personene i historien. Undersøkelsen har blitt gjort jevnlig siden 1989 og i år var det 1620 respondenter i 137 byer i Russland, som svarte.

Stalin suveren

Ikke overraskende er listen preget av russiske navn. I et drøyt tiår har den tidligere sovjetiske diktatoren Josef Stalin toppet listen, noe han også gjør i år med 39 prosent av stemmene, fulgt av sin forgjenger Vladimir Lenin på 30 prosent.

Putin dukket opp på denne listen for første gang i 2003 og for fire år siden hadde han hele 34 prosent av stemmene. I år ble dette redusert til 15 prosent. Det betyr at også poeten Aleksandr Pusjkin og tsar Peter I «den store» troner over russernes liste på historiske figurer, foran landet nåværende leder.

Kun tre ikke-russere

På topp 20-listen var det kun tre vestlige navn. Albert Einstein fikk en niendeplass med ni prosent, mens Napoleon og Adolf Hitler fikk fem prosent hver.

Dette var altså ikke en popularitetsavstemming, men den sier likevel noe om hvor viktig russerne anser den nåværende presidenten for å være, sammenlignet med tidligere historiske personligheter.

Partiet minsker også

I en fersk måling fra det statlige gallupinstituttet VTsIOM oppgir 30 prosent at de støtter Forente Russland, partiet Putin leder, en nedgang på 10 prosentpoeng fra det forrige valget på underhuset, kalt Dumaen, i 2016.

Putin, som tiltrådte i 2000, har imidlertid langt større oppslutning. Ifølge VTsIOM er 61,5 prosent fornøyde med jobben han gjør som president.