Tornado herjet i boligstrøk i Chicago

NTB

Over 100 boliger ble ødelagt da en tornado feide gjennom to forsteder til Chicago mandag. Ingen mennesker omkom, men flere ble skadd.

Trær brakk som fyrstikker, strømledninger ble revet ned og bolighus ble ødelagt da tornadoen sent søndag kveld og natt til mandag lokal tid braste gjennom forstedene Naperville og Woodridge vest for Chicago.

Ifølge nødetatene ble flere mennesker skadd, fem av dem så alvorlig at de ble sent til sykehus. Tilstanden til en av de skadde var mandag kritisk, ifølge sykehuskilder.

Etter at dagslyset kom, rant det inn med skademeldinger etter hvert som folk fikk oversikt over skadeomfanget. Over 100 boliger har fått skader, 16 hus er så ødelagte at de er ubeboelige, ifølge lokale myndigheter.