Millionær avslørt som narkobaron – dømt til 37 års fengsel

I flere år levde han en playboy-livsstil, men nå er det over for godt.

Den iranske flyktningen Aram Sheibani (40) fra Trafford i Greater Manchester i England brukte svindel- og narkotikapenger til å finansiere overdådige yachtfester, luksusbiler og eiendommer, fastslår Manchester Crown Court.

Tidlig en tirsdag morgen ble 40-åringen pågrepet av politiet etter en dramatisk razzia. Da prøvde han i et desperat forsøk å ødelegge bevis og kastet en dyr, kryptert Encro-telefon ned i toalettet, men til ingen nytte.

Her er 40-åringen avbildet etter å ha blitt arrestert. Les mer Lukk

Dømt til 37 års fengsel

Etter en ti uker lang rettssak ble det nylig kjent at Sheibani ble dømt til 37 års fengsel for svindel, forfalskning, hvitvasking av penger, skatteunndragelse og flere brudd på narkotikalovgivningen.

Razziaen spilte en avgjørende rolle i en enorm, langvarig etterforskning utført av Greater Manchester Police. I samarbeid med politi over hele verden avslørte etterforskerne Sheibani som en narkobaron på toppnivå. Sammen med Homeland Security i USA og Interpol, kunne etterforskere bevise at han hadde vært en del av en narkotika-konspirasjon i nesten et tiår.

Det skriver flere britiske medier, deriblant BBC og Manchester Evening News.



– Aldri sett noe i denne skalaen

Politietterforsker Lucy Pearson fra Greater Manchester Police beskrev hans rolle i den kriminelle underverdenen som å være i det «øverste nivå i hierarkiet», og legger til:

«Jeg har vært i enheten to og et halvt år, jeg har aldri sett noe i denne skalaen før. Vi har bevis for at han har vært involvert på dette nivået av narkotikahandel siden 2010, han er langt der oppe».

Beslaglagt flere millioner

Det ble beslaglagt totalt omlag 12 millioner kroner i kontanter fra søk på forskjellige eiendommer som tilhørte tiltalte, samt kryptovaluta til en verdi av 13 millioner kroner, samt originale kunstverk fra Banksy og Andy Warhol som han hadde skaffet seg på ulovlige måter.

Da politiet ransaket Sheibanis eiendom fant de også flere gjenstander som brukes til kokainproduksjon og flere mobiltelefoner med kryptering.

Sheibani erklærte seg ikke skyldig under rettssaken, men ble dømt som skyldig i 20 anklagepunkter, skriver BBC.