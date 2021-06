Professor: Svensk regjeringskrise skyldes oppdemmet sinne

NTB

Vänsterpartiet nekter å vike når det gjelder mistillit mot Sveriges rødgrønne regjering. Det skyldes lang tids frustrasjon, mener professor.

– Det er to og et halvt års oppspart sinne og frustrasjon hos Vänsterpartiet vi ser resultatet av nå, sier Drude Dahlerup, professor emerita i statsvitenskap ved Stockholm universitet.

Selv om Vänsterpartiet er med på å danne det parlamentariske grunnlaget for mindretallsregjeringen, har partiet ikke hatt noen politisk påvirkning siden januar 2019.

Det har imidlertid regjeringens to andre støttepartier, Centerpartiet og Liberalerna. For to og et halvt år siden inngikk de en samarbeidsavtale med Stefan Löfvens regjering som skulle sikre at de to sentrumspartiene fikk gjennomslag for sin politikk.

Strid om husleier

Saken som nå har fått det til å renne over for Vänsterpartiet, er en mulig markedsliberalisering av leieprisene på nye boliger. Forslaget ligger ennå ikke på bordet, men regjeringen har bestemt at hvis partene i boligmarkedet ikke selv blir enige om en løsning for hvordan leieprisene skal fastsettes, så skal forslaget gjennomføres.

At Vänsterpartiet stemmer for mistillit mot en sosialdemokratisk regjering, har aldri tidligere skjedd i Sverige.

– Det handler om at Löfven gjennom to år har tatt støtten fra Vänsterpartiet for gitt uten at partiet har fått den minste politiske innflytelse, sier Dahlerup.

– Og så handler det om at de har en forholdsvis ny partileder som vil vise at hun kan sette foten ned overfor regjeringen, føyer hun til.

– Høyt spill

Dahlerup mener imidlertid at Vänsterpartiet spiller et høyt spill ettersom det er usikkert om partiet vil sikre seg flere velgere, spesielt hvis det ender med at Sverige får en borgerlig regjering.

– Det er meget tvilsomt hva Vänsterpartiet får ut av det. De spiller virkelig et høyt spill, sier hun.

Vänsterpartiets leder, Nooshi Dadgostar, har i helgen sagt nei til kompromissforslagene til Löfven og Centerpartiets leder Annie Lööf.

– Vi har mistet tilliten til statsministeren. De vil ikke under noen omstendigheter snakke med oss eller innse at hele deres regjering bygger på vårt mandat, sa Dadgostar søndag.