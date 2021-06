Russlands ambassadør på vei tilbake til USA

NTB

Den russiske ambassadøren Anatolij Antonov ga uttrykk for optimisme da han satte seg på flyet for å dra tilbake til USA.

De to landene kalte hjem sine respektive ambassadører tidligere i år. Antonov dro tilbake til Russland etter at Joe Biden hadde sagt seg enig i at Vladimir Putin er «en morder».

Litt senere ble også USAs ambassadør til Russland, John Sullivan, kalt hjem. Men på onsdagens toppmøte mellom Biden og Putin ble de enige om å gjenopprette mer normale diplomatiske forbindelser.

– Tatt i betraktning resultatet av møtet mellom våre to presidenter tar jeg sikte på konstruktivt arbeid med mine amerikanske kolleger for å bygge likeverdige og pragmatiske relasjoner, sa Antonov til nyhetsbyrået Ria Novosti før han søndag morgen gikk om bord på et fly til USA.