Taliban: Vil beskytte kvinners rettigheter

En kvinnelig helsearbeider i Kabul i forbindelse med en kampanje for å vaksinere barn mot polio.

NTB

Taliban-bevegelsen hevder kvinners rettigheter vil bli ivaretatt under et nytt islamsk styre i Afghanistan.

Etter at USA og andre vestlige land begynte sin tilbaketrekking fra Afghanistan, har Taliban erobret stadig nye områder.

I en uttalelse søndag sier lederen for Talibans politiske avdeling, mulla Abdul Ghani Baradar, at et «ekte islamsk system» er den beste løsningen på alle landets utfordringer.

Samtidig erkjenner han at både omverdenen og afghanerne har spørsmål om hvordan et slikt system vil se ut.

Han lover at aller borgeres rettigheter vil bli ivaretatt, uansett om de er menn eller kvinner – i lys av religionen islam og «de noble tradisjonene i det afghanske samfunnet».

I uttalelsen, som blant annet omtales av nyhetsbyrået Reuters, lover han også at det vil bli lagt til rette for at kvinner vil kunne jobbe og ta utdanning.