Rakettangrep mot flybase med norske soldater – ingen er skadd

NTB

Flere arabiske medier opplyser søndag om et rakettangrep mot flybasen Ain al-Asad i Irak, der flere norske soldater er stasjonert.

Ivar Moen, talsmann ved Forsvarets operative hovedkvarter, bekrefter til VG at det har vært et rakettanslag i nærheten av leiren rundt klokken 12 søndag.

– De viktigste er at alle nordmennene der nede er gjort rede for, og at ingen har blitt fysisk skadd, sier han til avisen.

Moen har per nå ikke noe mer informasjon om hendelsen.

Leiren har blitt utsatt for flere angrep det siste året. Blant annet i slutten mai, da en rakett landet inne på Ain al-Asad uten at noen ble skadd.

En vakt- og sikringsstyrke på rundt 30 norske soldater er stasjonert ved den store flybasen. Den ligger rundt 20 mil fra Syria og brukes i kampen mot IS.