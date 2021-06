Valget i gang i Armenia

Stemmegivning i et valglokale i Armenias hovedstad Jerevan søndag morgen. Foto: Sergej Grits / AP / NTB

NTB

I Armenia er det søndag valg på ny nasjonalforsamling. Landet har vært preget av politisk uro siden krigen mot Aserbajdsjan i fjor.

Stemmelokalene åpnet klokken 8 lokal tid, og over 20 partier og valgforbund deltar.

Statsminister Nikol Pasjinian håper å få beholde jobben, men meningsmålinger tyder på et jevnt resultat. Pasjinians parti, Borgerkontrakten, har ligget litt bak partiet til tidligere president Robert Kotsjarjan.

Pasjinian har fått mye kritikk for sin håndtering av krigen mot Aserbajdsjan. Den endte med at Armenia måtte oppgi kontrollen over områder i og rundt den omstridte regionen Nagorno-Karabakh.

Tidligere i år hevdet Pasjinian å ha avverget et forsøk på militærkupp. Formelt gikk statsministeren av i april, men han har fortsatt som midlertidig regjeringssjef fram mot valget.